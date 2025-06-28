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Новости Подозрение владельцу Автомагистраль-Юг Бойко Хищение на строительстве водопровода на Кривой Рог
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"Все объявленные подозрения - законны, обоснованы", - Генпрокурор Кравченко о деле "Автомагистраль-Юг"

Производство в отношении компании Автомагистраль-Юг

Все, что есть в деле по "Автомагистраль-Юг", свидетельствует о беспристрастном досудебном расследовании.

Об этом сегодня написал на странице в фейсбуке Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства. Вчера было обращение компании, в котором говорилось о конструктивном диалоге. Так вот, относительно конструктива: материалы дела изучил глубоко и все объявленные на сегодняшний день подозрения - законные, обоснованные, подтвержденные результатами проведенных судебных экспертиз", - написал Кравченко.

Он также сообщил, что общался с одним из защитников компании, который сообщил, что компания проводит свои экспертизы.

Также читайте: Нацполиция: владелец "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за присвоение 240 млн грн. на водопроводе на Кривой Рог

"Я ему сказал: "Мы обязательно рассмотрим все ваши доказательства. Если будет необходимость, назначим комплексную экспертизу". На данный момент все, что есть в деле, свидетельствует о беспристрастном досудебном расследовании", - говорится в посте Руслана Кравченко.

Генеральный прокурор проинформировал, что поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, которые работают в инфраструктурном секторе.

"Прокуратура проверит все факты, связанные со строительством, восстановлением, инфраструктурными контрактами. И те, кто ворует, будут отвечать. А те, против кого фабрикуют дела, будут защищены", - отметил Кравченко.

Напомним, владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение более 240 млн грн. на строительстве водопровода река Ингулец-Южное водохранилище, который должен был бы обеспечить водой Кривой Рог после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС. По сообщению Нацполиции, в рамках ряда подписанных договоров между сторонами сделки, строительная компания получила на свои счета около 7,4 млрд грн государственных средств. Впрочем, вместо добросовестного выполнения работ, злоумышленники реализовали коррупционную схему. Подтверждено присвоение более 240 млн грн, но сумма убытков может достигать нескольких миллиардов гривен.

Автор: 

Кравченко Руслан (51) подозрение (512)


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Топ комментарии
+4
Де зуби драконів у Харківський, Сумський, Запоріжський, Дніпропетровський та інших областях, де за наказом зеленского призначені голови військових адміністрацій. Я вже не кажу про Маріуполь та ініші міста Півдня, котрі зеленский здав у 22 році.
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28.06.2025 19:37 Ответить
+3
Щось я збилась з ліку... Це вже 400%, чи ще 300% "його" прокурор?
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28.06.2025 19:31 Ответить
+2
Спокойно, сядут ВСЕ.
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28.06.2025 19:40 Ответить
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Щось я збилась з ліку... Це вже 400%, чи ще 300% "його" прокурор?
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28.06.2025 19:31 Ответить
1 000 000 000%
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28.06.2025 19:43 Ответить
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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28.06.2025 19:32 Ответить
автомагістралі свої гроші точно краще відпрацьовують, ніж прокуратура
Їх багато де видно - як мурахи працьовиті
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28.06.2025 19:35 Ответить
Та да , працьовиті, в містечку шлях довжиною 5 км 200 метрів роблять п'ятий рік. І ці мурахи з кожним роком все гірші. Дуже хочеться щоб їхнім хазяям якось прищемили хвоста щоб вони ,нарешті, цю епопею закінчили.
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28.06.2025 21:50 Ответить
Де зуби драконів у Харківський, Сумський, Запоріжський, Дніпропетровський та інших областях, де за наказом зеленского призначені голови військових адміністрацій. Я вже не кажу про Маріуполь та ініші міста Півдня, котрі зеленский здав у 22 році.
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28.06.2025 19:37 Ответить
Спокойно, сядут ВСЕ.
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28.06.2025 19:40 Ответить
Іншими словами - зробимо перерозподіл хабарів.
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28.06.2025 19:44 Ответить
"Автомагістраль-Південь" уже працює на півночі країни.... Бабло відмиває і надалі!
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28.06.2025 19:51 Ответить
Кто то ведь попросил откат. Кто то пообещал чт_ ничего за єто не будет. Не Автомагистраль ведь сама придумала откатить и носилась с чемоданом бабок по городу. Возьмите. Возьмите христа ради
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28.06.2025 20:00 Ответить
дороги від Оманської Гниди
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28.06.2025 20:00 Ответить
Доробіть вул. Богатирську, потім саджайте.
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28.06.2025 20:11 Ответить
Так это ж решает суд, а не прокурор)))
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28.06.2025 21:09 Ответить
Показник роботи Генерального прокурора може бути лише один - спрямовані справи до суду і РЕАЛЬНІ ВИРОКИ. Все інше - "підозри", болото слідства ,балачки політиків - мишине копошиння ...Покажіть вироки суду! Хоча б по декількох знакових справах.
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28.06.2025 22:53 Ответить
 
 