"Всі оголошені підозри - законні, обґрунтовані", - Генпрокурор Кравченко про справу "Автомагістраль-Південь"

Все, що є у справі щодо "Автомагістраль-Південь", свідчить про неупереджене досудове розслідування.

Про це сьогодні написав на сторінці у фейсбуці Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь", яка відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти. Вчора було звернення компанії, в якому йшлося про конструктивний діалог. Так от, щодо конструктиву: матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогоднішній день підозри — законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз", - написав Кравченко.

Він також повідомив, що спілкувався з одним із захисників компанії, який повідомив, що компанія проводить свої експертизи.

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"Я йому сказав: ми обов’язково розглянемо всі ваші докази. Якщо буде потреба — призначимо комплексну експертизу. На даний момент все, що є у справі, свідчить про неупереджене досудове розслідування", - йдеться у пості Руслана Кравченка.

Генеральний прокурор поінформував, що доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі.

"Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. І ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання понад 240 млн грн. на будівництві водогону річка Інгулець-Південне водосховище, який мав би забезпечити водою Кривий Ріг після зруйнування росіянами греблі Каховської ГЕС. За повідомленням Нацполіції, у межах низки підписаних договорів між сторонами угоди, будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів. Утім, замість добросовісного виконання робіт, зловмисники реалізували корупційну схему. Підтверджено привласнення понад 240 млн грн, але сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень.