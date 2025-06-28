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Новини Підозра власнику Автомагістраль-Південь Бойку Розкрадання на будівництві водогону на Кривий Ріг
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"Всі оголошені підозри - законні, обґрунтовані", - Генпрокурор Кравченко про справу "Автомагістраль-Південь"

Провадження щодо компанії Автомагістраль-Південь

Все, що є у справі щодо "Автомагістраль-Південь", свідчить про неупереджене досудове розслідування.

Про це сьогодні написав на сторінці у фейсбуці Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь", яка відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти. Вчора було звернення компанії, в якому йшлося про конструктивний діалог. Так от, щодо конструктиву: матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогоднішній день підозри — законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз", - написав Кравченко.

Він також повідомив, що спілкувався з одним із захисників компанії, який повідомив, що компанія проводить свої експертизи.

Також читайте: Нацполіція: власник "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за привласнення 240 млн грн. на водогоні на Кривий Ріг

"Я йому сказав: ми обов’язково розглянемо всі ваші докази. Якщо буде потреба — призначимо комплексну експертизу. На даний момент все, що є у справі, свідчить про неупереджене досудове розслідування", - йдеться у пості Руслана Кравченка.

Генеральний прокурор поінформував, що доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі.

"Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. І ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання понад 240 млн грн. на будівництві водогону річка Інгулець-Південне водосховище, який мав би забезпечити водою Кривий Ріг після зруйнування росіянами греблі Каховської ГЕС. За повідомленням Нацполіції, у межах низки підписаних договорів між сторонами угоди, будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів. Утім, замість добросовісного виконання робіт, зловмисники реалізували корупційну схему. Підтверджено привласнення понад 240 млн грн, але сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень.

Автор: 

Кравченко Руслан (78) підозра (800)


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Топ коментарі
+4
Де зуби драконів у Харківський, Сумський, Запоріжський, Дніпропетровський та інших областях, де за наказом зеленского призначені голови військових адміністрацій. Я вже не кажу про Маріуполь та ініші міста Півдня, котрі зеленский здав у 22 році.
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28.06.2025 19:37 Відповісти
+3
Щось я збилась з ліку... Це вже 400%, чи ще 300% "його" прокурор?
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28.06.2025 19:31 Відповісти
+2
Спокойно, сядут ВСЕ.
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28.06.2025 19:40 Відповісти
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Щось я збилась з ліку... Це вже 400%, чи ще 300% "його" прокурор?
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28.06.2025 19:31 Відповісти
1 000 000 000%
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28.06.2025 19:43 Відповісти
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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28.06.2025 19:32 Відповісти
автомагістралі свої гроші точно краще відпрацьовують, ніж прокуратура
Їх багато де видно - як мурахи працьовиті
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28.06.2025 19:35 Відповісти
Та да , працьовиті, в містечку шлях довжиною 5 км 200 метрів роблять п'ятий рік. І ці мурахи з кожним роком все гірші. Дуже хочеться щоб їхнім хазяям якось прищемили хвоста щоб вони ,нарешті, цю епопею закінчили.
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28.06.2025 21:50 Відповісти
Де зуби драконів у Харківський, Сумський, Запоріжський, Дніпропетровський та інших областях, де за наказом зеленского призначені голови військових адміністрацій. Я вже не кажу про Маріуполь та ініші міста Півдня, котрі зеленский здав у 22 році.
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28.06.2025 19:37 Відповісти
Спокойно, сядут ВСЕ.
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28.06.2025 19:40 Відповісти
Іншими словами - зробимо перерозподіл хабарів.
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28.06.2025 19:44 Відповісти
"Автомагістраль-Південь" уже працює на півночі країни.... Бабло відмиває і надалі!
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28.06.2025 19:51 Відповісти
Кто то ведь попросил откат. Кто то пообещал чт_ ничего за єто не будет. Не Автомагистраль ведь сама придумала откатить и носилась с чемоданом бабок по городу. Возьмите. Возьмите христа ради
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28.06.2025 20:00 Відповісти
дороги від Оманської Гниди
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28.06.2025 20:00 Відповісти
Доробіть вул. Богатирську, потім саджайте.
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28.06.2025 20:11 Відповісти
Так это ж решает суд, а не прокурор)))
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28.06.2025 21:09 Відповісти
Показник роботи Генерального прокурора може бути лише один - спрямовані справи до суду і РЕАЛЬНІ ВИРОКИ. Все інше - "підозри", болото слідства ,балачки політиків - мишине копошиння ...Покажіть вироки суду! Хоча б по декількох знакових справах.
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28.06.2025 22:53 Відповісти
 
 