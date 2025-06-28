Израиль заявил о ликвидации командира "Хезболлы"
В субботу, 28 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира группировки "Хезболла" вследствие удара беспилотника на юге Ливана.
Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ЦАХАЛа, Хамуди был командиром противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы" в районе города Бинт-Джебейль.
В сообщении сказано, что ликвидированный командир "Хезболлы" "руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на Израиль".
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ЦАХАЛ підтверджує ліквідацію в секторі Гази високопоставленого функціонера воєнізованого крила ХАМАСу Хакама Мухаммада Ісси аль-Ісси: його знищили під час точкової ліквідації в районі Забра в місті Газа в п'ятницю, 27 червня. Нинішня посада аль-Ісси - начальник штабу бойової підтримки військового крила ХАМАСу.
Операцію з ліквідації було здійснено спільно Армією оборони Ізраїлю і Спільною службою безпеки (ШАБАК). Раніше ЗМІ повідомляли про спробу ліквідації і про те, що аль-Ісса, найімовірніше, постраждав унаслідок авіаудару. Після збору інформації ЦАХАЛ і ШАБАК підтвердили успіх ліквідації.
Хакам Мухаммад Ісса аль-Ісса відповідав за нарощування військової потужності ХАМАСу в секторі Гази, він був одним із засновників оперативного підрозділу військового крила ХАМАСу, служив начальником відділу підготовки кадрів і входив до генеральної військової ради ХАМАСу.
Аль-Ісса був дуже значущою фігурою в плануванні та здійсненні кривавої різанини 7 жовтня 2023 року. Під час війни "Залізні мечі" і аж до своєї ліквідації аль-Ісса очолював штаб бойової підтримки, він просував терористичні схеми атак із повітря і з моря проти громадян Ізраїлю і сил ЦАХАЛу, що діють у секторі. Паралельно з цим він займався відновленням постраждалих під час війни систем терористичної організації ХАМАС.
Хакам Мухаммад Ісса аль-Ісса був одним з останніх високопоставлених функціонерів ХАМАС, які обіймали високі посади до 7 жовтня, хто ще залишався в секторі Гази.
Ги...
танки сбивал, когда они летели
Палестинское сопротивление искренне полагает, что ключ к уничтожению сионистского образования кроется в более сильной демографии палестинских арабов, чем у евреев, чтобы вытеснить сионистских поселенцев, понаехавших со всего мира на святую землю и создать арабское палестинское государство от реки до моря, поэтому да, матка в данном случае реальное оружие в борьбе за освобождение Палестины.»(с)