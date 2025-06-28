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Новости Ликвидация Израилем командира Хезболлы
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Израиль заявил о ликвидации командира "Хезболлы"

Израиль сообщил о ликвидации командира Хезболлы

В субботу, 28 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира группировки "Хезболла" вследствие удара беспилотника на юге Ливана.

Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ЦАХАЛа, Хамуди был командиром противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы" в районе города Бинт-Джебейль.

В сообщении сказано, что ликвидированный командир "Хезболлы" "руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на Израиль".

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Автор: 

Израиль (2066) ликвидация (3765) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+5
ЦАХАЛу-черговий респект...
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28.06.2025 22:20 Ответить
+5
Якщо буде можливість ху...ло теж ліквідуйте. А так молодці.
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28.06.2025 23:16 Ответить
+3
Згоден, щоб їм у пеклі було веселіше. Там за останні 30 років відповідна компанія вже підібралась - Арафат, Хусейн, Мілошевич, не рахуючи людожерів нижче рангом.
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28.06.2025 23:23 Ответить
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Баби ще нарожають.
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28.06.2025 22:17 Ответить
Ця війна надовго.
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28.06.2025 22:22 Ответить
Ліквідовано одного із засновників бойового крила ХАМАСу, ідеолога різанини 7 жовтня Хакама аль-Іссу

ЦАХАЛ підтверджує ліквідацію в секторі Гази високопоставленого функціонера воєнізованого крила ХАМАСу Хакама Мухаммада Ісси аль-Ісси: його знищили під час точкової ліквідації в районі Забра в місті Газа в п'ятницю, 27 червня. Нинішня посада аль-Ісси - начальник штабу бойової підтримки військового крила ХАМАСу.

Операцію з ліквідації було здійснено спільно Армією оборони Ізраїлю і Спільною службою безпеки (ШАБАК). Раніше ЗМІ повідомляли про спробу ліквідації і про те, що аль-Ісса, найімовірніше, постраждав унаслідок авіаудару. Після збору інформації ЦАХАЛ і ШАБАК підтвердили успіх ліквідації.

Хакам Мухаммад Ісса аль-Ісса відповідав за нарощування військової потужності ХАМАСу в секторі Гази, він був одним із засновників оперативного підрозділу військового крила ХАМАСу, служив начальником відділу підготовки кадрів і входив до генеральної військової ради ХАМАСу.

Аль-Ісса був дуже значущою фігурою в плануванні та здійсненні кривавої різанини 7 жовтня 2023 року. Під час війни "Залізні мечі" і аж до своєї ліквідації аль-Ісса очолював штаб бойової підтримки, він просував терористичні схеми атак із повітря і з моря проти громадян Ізраїлю і сил ЦАХАЛу, що діють у секторі. Паралельно з цим він займався відновленням постраждалих під час війни систем терористичної організації ХАМАС.

Хакам Мухаммад Ісса аль-Ісса був одним з останніх високопоставлених функціонерів ХАМАС, які обіймали високі посади до 7 жовтня, хто ще залишався в секторі Гази.
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28.06.2025 22:18 Ответить
хто які рани зализує, можеш пояснити?
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28.06.2025 22:21 Ответить
Іран шось крякне - чи йому не до цього - зализує рани
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28.06.2025 22:25 Ответить
тепер зрозуміло, бо спочатку ти написав Ізраїль, то й виникло питання)
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28.06.2025 22:37 Ответить
Забудьки - пропадьки - побив горшки завиграшки
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28.06.2025 22:39 Ответить
За попередніми оцінками, економічні втрати Ізраїлю від 12-денної війни з Іраном сягнули 3 мільярдів доларів. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч заявив, що загальні втрати можуть досягти 12 мільярдів доларів, не враховуючи витрати на відновлення озброєння та систем ППО.
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28.06.2025 22:27 Ответить
ну рушникоголові гниди потрощили багато житлових будинків та вбили 28 цивільних... 3 млрд. це велика сума, але для Ізраїля зовсім не критично, та навіть 12 млрд. не критично... питання до чого ти це написав?
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28.06.2025 22:40 Ответить
Інформація зайвою не буває. По Ірану фінансових збитків не дають. А по людських - Організація Human Rights Activists in Iran (HRANA), що базується в США, станом на 24 червня 2025 року повідомляє про понад 900 загиблих та понад 3000 поранених внаслідок ізраїльських ударів по Ірану.
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28.06.2025 22:55 Ответить
чесно кажучи та і хер з ними. а що стосується Ізраїля, то я в курсі, з ізраїльських джерел...
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28.06.2025 23:58 Ответить
ЦАХАЛу-черговий респект...
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28.06.2025 22:20 Ответить
Хезболла - це хезана болла.
Ги...
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28.06.2025 22:22 Ответить
Армия аллаха швидкими темпами перемыщується до аллаха... і це добре.
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28.06.2025 22:24 Ответить
Командира "Хезболли" чи одного з командирів "Хезболли"?
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28.06.2025 22:37 Ответить
"...У повідомленні сказано, що ліквідований командир "Хезболли" "керував численними протитанковими ракетними атаками на Ізраїль"..." - це як? Чи помилка редакторів?
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28.06.2025 22:52 Ответить
"це як?"

танки сбивал, когда они летели
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28.06.2025 23:40 Ответить
Якщо буде можливість ху...ло теж ліквідуйте. А так молодці.
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28.06.2025 23:16 Ответить
Згоден, щоб їм у пеклі було веселіше. Там за останні 30 років відповідна компанія вже підібралась - Арафат, Хусейн, Мілошевич, не рахуючи людожерів нижче рангом.
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28.06.2025 23:23 Ответить
Хезболла - це проксі Ірана. Чекаю гнівну реакцію аятоли.
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28.06.2025 23:19 Ответить
Хезболла ніяк не підтримала Іран. Вообще.
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28.06.2025 23:27 Ответить
У хизбалы сейчас социальные лифты быстро работают, вчера еще дурным голосом орал алаявбар, завтра - командир подразделения, послезавтра уже с 72 девствинницами кувыркается.
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28.06.2025 23:38 Ответить
І хде-то фкастрамє заплачєт мать-старушка...)))
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28.06.2025 23:41 Ответить
««Матка арабской женщины - самое сильное оружие палестинцев», - Ясир Арафат, Президент Палестины и Генсек Организации Освобождения Палестины.

Палестинское сопротивление искренне полагает, что ключ к уничтожению сионистского образования кроется в более сильной демографии палестинских арабов, чем у евреев, чтобы вытеснить сионистских поселенцев, понаехавших со всего мира на святую землю и создать арабское палестинское государство от реки до моря, поэтому да, матка в данном случае реальное оружие в борьбе за освобождение Палестины.»(с)
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28.06.2025 23:43 Ответить
Не поспоришь с Ясиром. У белых матка скоро станет атавизмом.
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28.06.2025 23:50 Ответить
Будуть як овечок робити клони з пробірок.
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29.06.2025 00:10 Ответить
Страна-терминатор. Альфа самец Ближнего Востока.
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28.06.2025 23:43 Ответить
 
 