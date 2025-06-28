Ізраїль заявив про ліквідацію командира "Хезболли"

У суботу, 28 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію командира угруповання "Хезболла" у результаті удару безпілотника на півдні Лівану.

Про це пише Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЦАХАЛу, Хамуді був командиром протитанкового ракетного підрозділу "Хезболли" в районі міста Бінт-Джебейль.

У повідомленні сказано, що ліквідований командир "Хезболли" "керував численними протитанковими ракетними атаками на Ізраїль".

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