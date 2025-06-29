Минюст США уволил трех прокуроров, расследовавших штурм Капитолия, - AP

Министерство юстиции США уволило, по меньшей мере, трех прокуроров, причастных к расследованию уголовных дел, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Об этом со ссылкой на источники пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что среди уволенных - двое прокуроров, занимавших руководящие должности и контролировавших судебные процессы по событиям 6 января в офисе прокурора США в Вашингтоне. Также был уволен адвокат, который непосредственно вел дела, связанные со штурмом Капитолия.

Письмо об увольнении, полученное одним из прокуроров, подписано новым генпрокурором Пам Бонди. В письме не указана конкретная причина увольнения. Но в документе содержится ссылка на "Статью II Конституции США и законы США".

По информации издания, эти увольнения стали частью действий администрации президента Дональда Трампа, направленных против юристов, работавших над масштабными судебными преследованиями после событий 6 января.

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