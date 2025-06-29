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Минюст США уволил трех прокуроров, расследовавших штурм Капитолия, - AP

В США уволили трех прокуроров, которые занимались делом штурма Капитолия

Министерство юстиции США уволило, по меньшей мере, трех прокуроров, причастных к расследованию уголовных дел, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Об этом со ссылкой на источники пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что среди уволенных - двое прокуроров, занимавших руководящие должности и контролировавших судебные процессы по событиям 6 января в офисе прокурора США в Вашингтоне. Также был уволен адвокат, который непосредственно вел дела, связанные со штурмом Капитолия.

Письмо об увольнении, полученное одним из прокуроров, подписано новым генпрокурором Пам Бонди. В письме не указана конкретная причина увольнения. Но в документе содержится ссылка на "Статью II Конституции США и законы США".

По информации издания, эти увольнения стали частью действий администрации президента Дональда Трампа, направленных против юристов, работавших над масштабными судебными преследованиями после событий 6 января.

Также читайте: Украина продолжит общение с командой Трампа на разных уровнях, - Зеленский

Автор: 

расследование (3051) США (27331) увольнение (2689)


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Топ комментарии
+7
АХАХАХАХХАХАХА - і ці люди ще вчать Европу жити?)

Походу США кранти
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29.06.2025 01:12 Ответить
+3
Підорасня трампівська. Союзники *****.
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29.06.2025 01:22 Ответить
+3
Колись я вважав що напад на Капітолій покладе кінець трампізму, а вийшло завдяки нарцисичним демократам зовсім навпаки - це наблизило кінець демократії і законності в США. Тепер Штати стрімко перетворюються на країну втрачених перспектив. А Байдену потрібно було лише довести справу до суду...
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29.06.2025 02:03 Ответить
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АХАХАХАХХАХАХА - і ці люди ще вчать Европу жити?)

Походу США кранти
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29.06.2025 01:12 Ответить
"Базові демократичні принципи та система стримувань і противаг будуть суттєво підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та ЗМІ втратять свою незалежність і будуть використовуватися як політичний інструмент.

Центральне місце в зусиллях Трампа з реалізації своїх планів займає судова система, особливо Верховний суд США.

Контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення політичних та особистих цілей Трампа."
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29.06.2025 01:21 Ответить
Ілон Маск знову у соціальній мережі X попередив: «Цей законопроект (One Big Beautiful Bill) підвищує стелю державного боргу США на п'ять трильйонів доларів, що є найбільшим збільшенням в історії та ставить Америку на швидкий шлях до боргового рабства», - зазначив він.

До цього Макс назвав «огидною мерзотою» законопроект Трампа та оголосив про сором сенаторам, які проголосували за нього.
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29.06.2025 01:15 Ответить
Підорасня трампівська. Союзники *****.
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29.06.2025 01:22 Ответить
Як там казали..... Ти начальник,я дурак, я начальник ти дурак.... Да, похоже з демократією тяжко і у США. Один гопник може зробити все щоб забути про неї надовго.
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29.06.2025 01:36 Ответить
Це *демократія*? Це ганьбище.
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29.06.2025 01:40 Ответить
Демократия самое большое мошенничество в истории человечества. Подонки-агитаторы которых называют журналистами, внушают толпе что где-то она есть, а где-то нет. СМИ прислужники и холуи власти или других олигархов, которые управляют безмозглым скотом, который называют народом.
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29.06.2025 01:48 Ответить
Все по демократії.(((До гралися(((
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29.06.2025 01:58 Ответить
Колись я вважав що напад на Капітолій покладе кінець трампізму, а вийшло завдяки нарцисичним демократам зовсім навпаки - це наблизило кінець демократії і законності в США. Тепер Штати стрімко перетворюються на країну втрачених перспектив. А Байдену потрібно було лише довести справу до суду...
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29.06.2025 02:03 Ответить
фaшифизaция сшa с кaждым днем кристaлизируется.

один ржaвый фюрер, один белый нaрод, один корпорaтивный рейх
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29.06.2025 02:16 Ответить
Рудий ідіот показує старечі мускули. Штормить його. Шас візьметься за прокурорів по справі із Стормі Деніелс.
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29.06.2025 02:41 Ответить
Це памятка для прокурорів, які будуть займатись спадщиною порнухи Епштейна та іншого педофіла, що співає речитативом. Там Донні теж встромлював.
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29.06.2025 02:43 Ответить
тaм вчерa былa еще новость, что всех кто цветом кожи не выдaлся из легaльных эмигрaнтов, a это около 500 тысяч, ржaвый aнулировaл их легaльный стaтус.
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29.06.2025 02:48 Ответить
Indeed, what was there to investigate? What can be more normal than an angry crowd rushing into a nation's parliament and seeking to lynch the vice-president about to certify the election results they did not like?
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29.06.2025 03:53 Ответить
переживю за того з рогами - чи виплатили йому після амністії компенсацію за моральні страждання...
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29.06.2025 04:03 Ответить
 
 