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Новости Отношения Украины и США
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Украина продолжит общение с командой Трампа на разных уровнях, - Зеленский

Зеленский о общении с командой Трампа

Команды Украины и Соединенных Штатов на разных уровнях продолжат общение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

"Далее на своем уровне мы договорились - будут министры обороны общаться, также госсекретарь США и министр иностранных дел, и на разном уровне глава моего офиса и также его коллеги с американской стороны", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) США (27331)


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Топ комментарии
+6
Поки всі команди очолює або контролює "Козирь" - результат буде "0"...
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28.06.2025 15:52 Ответить
+2
Там один уровень-придурковатого маразматика.
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28.06.2025 15:53 Ответить
+2
На рівні ресторану маркарової? То нехай хоч повій замовить.
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28.06.2025 16:17 Ответить
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Краще б запустили у Штати Порошенка, а ото гівно з віслючого офісу прибрали б кудись поглибше метрів на два.
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28.06.2025 15:42 Ответить
От би ще й з проукраїнською оппозицією так...
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28.06.2025 15:44 Ответить
Поки всі команди очолює або контролює "Козирь" - результат буде "0"...
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28.06.2025 15:52 Ответить
Там один уровень-придурковатого маразматика.
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28.06.2025 15:53 Ответить
порошенко после того чо он начудил..пустить можно токо в Киевское СИЗО..лет на 10 желательно
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28.06.2025 15:54 Ответить
що начудив??викладуй "зелепукін " в порівнянні із "зеленим чудотворцем"(
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28.06.2025 16:01 Ответить
Тебе, мабуть, рано випустили зі специфічної установи під назвою Жовтий дім.
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28.06.2025 16:04 Ответить
О, ла-ла - русіш-квасіш прокинулось...андропов -кагебешник чудив так чудив. І цей туди ж.
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28.06.2025 16:17 Ответить
і на різному рівні голова мого офісу і також його колеги з американської сторони", - сказав Зеленський. обопільне спілкування рашистської агентури з двох сторін для користі і вигоди куйла й на шкоду Україні...
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28.06.2025 15:58 Ответить
Рівень нижче плінтуса з гіпотичним результатом на кшталт саміту миру. Зокрема для єрмака, з американської сторони, це рівень коректора діловодства.
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28.06.2025 15:59 Ответить
На рівні ресторану маркарової? То нехай хоч повій замовить.
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28.06.2025 16:17 Ответить
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28.06.2025 17:02 Ответить
Хіба-що на рівні прибиральниць WC.
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28.06.2025 17:44 Ответить
Ніби у Зельоних не один рівень, який залежить від настрою Трампа, і обмежується статусом "Я найвеличний. Тому слухай, і хвали", а є ще якийсь. Фантасти у Зелі сценаристи.
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28.06.2025 19:12 Ответить
Бла, бла, бла.., знято, запускаєм в марахвон
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28.06.2025 19:23 Ответить
 
 