Украина продолжит общение с командой Трампа на разных уровнях, - Зеленский
Команды Украины и Соединенных Штатов на разных уровнях продолжат общение.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.
"Далее на своем уровне мы договорились - будут министры обороны общаться, также госсекретарь США и министр иностранных дел, и на разном уровне глава моего офиса и также его коллеги с американской стороны", - сказал Зеленский.
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