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Новини Відносини України та США
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Україна продовжить спілкування з командою Трампа на різних рівнях, - Зеленський

Зеленський про спілкування з командою Трампа

Команди України та Сполучених Штатів на різних рівнях продовжать спілкування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

"Далі на своєму рівні ми домовилися - будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні голова мого офісу і також його колеги з американської сторони", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) США (23613)


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Топ коментарі
+6
Поки всі команди очолює або контролює "Козирь" - результат буде "0"...
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28.06.2025 15:52 Відповісти
+2
Там один уровень-придурковатого маразматика.
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28.06.2025 15:53 Відповісти
+2
На рівні ресторану маркарової? То нехай хоч повій замовить.
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28.06.2025 16:17 Відповісти
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Краще б запустили у Штати Порошенка, а ото гівно з віслючого офісу прибрали б кудись поглибше метрів на два.
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28.06.2025 15:42 Відповісти
От би ще й з проукраїнською оппозицією так...
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28.06.2025 15:44 Відповісти
Поки всі команди очолює або контролює "Козирь" - результат буде "0"...
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28.06.2025 15:52 Відповісти
Там один уровень-придурковатого маразматика.
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28.06.2025 15:53 Відповісти
порошенко после того чо он начудил..пустить можно токо в Киевское СИЗО..лет на 10 желательно
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28.06.2025 15:54 Відповісти
що начудив??викладуй "зелепукін " в порівнянні із "зеленим чудотворцем"(
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28.06.2025 16:01 Відповісти
Тебе, мабуть, рано випустили зі специфічної установи під назвою Жовтий дім.
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28.06.2025 16:04 Відповісти
О, ла-ла - русіш-квасіш прокинулось...андропов -кагебешник чудив так чудив. І цей туди ж.
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28.06.2025 16:17 Відповісти
і на різному рівні голова мого офісу і також його колеги з американської сторони", - сказав Зеленський. обопільне спілкування рашистської агентури з двох сторін для користі і вигоди куйла й на шкоду Україні...
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28.06.2025 15:58 Відповісти
Рівень нижче плінтуса з гіпотичним результатом на кшталт саміту миру. Зокрема для єрмака, з американської сторони, це рівень коректора діловодства.
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28.06.2025 15:59 Відповісти
На рівні ресторану маркарової? То нехай хоч повій замовить.
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28.06.2025 16:17 Відповісти
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28.06.2025 17:02 Відповісти
Хіба-що на рівні прибиральниць WC.
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28.06.2025 17:44 Відповісти
Ніби у Зельоних не один рівень, який залежить від настрою Трампа, і обмежується статусом "Я найвеличний. Тому слухай, і хвали", а є ще якийсь. Фантасти у Зелі сценаристи.
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28.06.2025 19:12 Відповісти
Бла, бла, бла.., знято, запускаєм в марахвон
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28.06.2025 19:23 Відповісти
 
 