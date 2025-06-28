Україна продовжить спілкування з командою Трампа на різних рівнях, - Зеленський
Команди України та Сполучених Штатів на різних рівнях продовжать спілкування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.
"Далі на своєму рівні ми домовилися - будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні голова мого офісу і також його колеги з американської сторони", - сказав Зеленський.
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