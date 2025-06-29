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Новини Штурм Капітолію
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Мін’юст США звільнив трьох прокурорів, які розслідували штурм Капітолію, - AP

У США звільнили трьох прокурорів, які займалися справою штурму Капітолію

Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до розслідування кримінальних справ, пов'язаних із штурмом Капітолію у січні 2021 року.

Про це з посиланням на джерела пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що серед звільнених - двоє прокурорів, які обіймали керівні посади та контролювали судові процеси щодо подій 6 січня в офісі прокурора США у Вашингтоні. Також було звільнено адвоката, який безпосередньо вів справи, пов'язані зі штурмом Капітолію.

Лист про звільнення, отриманий одним із прокурорів, підписаний новою генпрокуроркою Пам Бонді. У листі не вказана конкретна причина звільнення. Натомість у документі міститься посилання на "Статтю II Конституції США та закони США".

За інформацією видання, ці звільнення стали частиною дій адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованих проти юристів, які працювали над масштабними судовими переслідуваннями після подій 6 січня.

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Автор: 

розслідування (2281) США (23613) звільнення (2698)


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Топ коментарі
+7
АХАХАХАХХАХАХА - і ці люди ще вчать Европу жити?)

Походу США кранти
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29.06.2025 01:12 Відповісти
+3
Підорасня трампівська. Союзники *****.
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29.06.2025 01:22 Відповісти
+3
Колись я вважав що напад на Капітолій покладе кінець трампізму, а вийшло завдяки нарцисичним демократам зовсім навпаки - це наблизило кінець демократії і законності в США. Тепер Штати стрімко перетворюються на країну втрачених перспектив. А Байдену потрібно було лише довести справу до суду...
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29.06.2025 02:03 Відповісти
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АХАХАХАХХАХАХА - і ці люди ще вчать Европу жити?)

Походу США кранти
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29.06.2025 01:12 Відповісти
"Базові демократичні принципи та система стримувань і противаг будуть суттєво підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та ЗМІ втратять свою незалежність і будуть використовуватися як політичний інструмент.

Центральне місце в зусиллях Трампа з реалізації своїх планів займає судова система, особливо Верховний суд США.

Контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення політичних та особистих цілей Трампа."
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29.06.2025 01:21 Відповісти
Ілон Маск знову у соціальній мережі X попередив: «Цей законопроект (One Big Beautiful Bill) підвищує стелю державного боргу США на п'ять трильйонів доларів, що є найбільшим збільшенням в історії та ставить Америку на швидкий шлях до боргового рабства», - зазначив він.

До цього Макс назвав «огидною мерзотою» законопроект Трампа та оголосив про сором сенаторам, які проголосували за нього.
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29.06.2025 01:15 Відповісти
Підорасня трампівська. Союзники *****.
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29.06.2025 01:22 Відповісти
Як там казали..... Ти начальник,я дурак, я начальник ти дурак.... Да, похоже з демократією тяжко і у США. Один гопник може зробити все щоб забути про неї надовго.
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29.06.2025 01:36 Відповісти
Це *демократія*? Це ганьбище.
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29.06.2025 01:40 Відповісти
Демократия самое большое мошенничество в истории человечества. Подонки-агитаторы которых называют журналистами, внушают толпе что где-то она есть, а где-то нет. СМИ прислужники и холуи власти или других олигархов, которые управляют безмозглым скотом, который называют народом.
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29.06.2025 01:48 Відповісти
Все по демократії.(((До гралися(((
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29.06.2025 01:58 Відповісти
Колись я вважав що напад на Капітолій покладе кінець трампізму, а вийшло завдяки нарцисичним демократам зовсім навпаки - це наблизило кінець демократії і законності в США. Тепер Штати стрімко перетворюються на країну втрачених перспектив. А Байдену потрібно було лише довести справу до суду...
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29.06.2025 02:03 Відповісти
фaшифизaция сшa с кaждым днем кристaлизируется.

один ржaвый фюрер, один белый нaрод, один корпорaтивный рейх
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29.06.2025 02:16 Відповісти
Рудий ідіот показує старечі мускули. Штормить його. Шас візьметься за прокурорів по справі із Стормі Деніелс.
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29.06.2025 02:41 Відповісти
Це памятка для прокурорів, які будуть займатись спадщиною порнухи Епштейна та іншого педофіла, що співає речитативом. Там Донні теж встромлював.
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29.06.2025 02:43 Відповісти
тaм вчерa былa еще новость, что всех кто цветом кожи не выдaлся из легaльных эмигрaнтов, a это около 500 тысяч, ржaвый aнулировaл их легaльный стaтус.
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29.06.2025 02:48 Відповісти
 
 