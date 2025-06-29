Мін’юст США звільнив трьох прокурорів, які розслідували штурм Капітолію, - AP
Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до розслідування кримінальних справ, пов'язаних із штурмом Капітолію у січні 2021 року.
Про це з посиланням на джерела пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Видання пише, що серед звільнених - двоє прокурорів, які обіймали керівні посади та контролювали судові процеси щодо подій 6 січня в офісі прокурора США у Вашингтоні. Також було звільнено адвоката, який безпосередньо вів справи, пов'язані зі штурмом Капітолію.
Лист про звільнення, отриманий одним із прокурорів, підписаний новою генпрокуроркою Пам Бонді. У листі не вказана конкретна причина звільнення. Натомість у документі міститься посилання на "Статтю II Конституції США та закони США".
За інформацією видання, ці звільнення стали частиною дій адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованих проти юристів, які працювали над масштабними судовими переслідуваннями після подій 6 січня.
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