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Новости Массированный ракетный обстрел
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Россияне запускали по Украине крылатые ракеты и подняли в небо МиГ-31, - Воздушные силы (обновлено)

калібр

В ночь на 29 июня россияне запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Крылатая ракета (КР) мимо Запорожья на Днепропетровщину", - сообщалось в 01:59.

"Курсом на Харьковщину", - сообщалось в 02:01.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - сообщалось в 02:09.

"КР в Николаевской области в северо-западном направлении", - сообщалось в 02:11.

"КР курсом на Кременчуг", – сообщалось в 02:13.

"Скоростная цель на Кременчуг", - сообщалось в 02:16.

Дополняется...

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.

Автор: 

ракеты (3635) Воздушные силы (2474)


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русня під*ри
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29.06.2025 02:18 Ответить
По Кременчугу суки фігачать
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29.06.2025 02:22 Ответить
Свиносуки..
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29.06.2025 02:51 Ответить
Довго ще буде оце "росіяни", а не терористи з московії?
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29.06.2025 03:50 Ответить
завжди буде, бо всі росіяни у той чі іншій мірі несуть відповідальність за цю війну, навіть якщо вони зїбались у Мексику.
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29.06.2025 04:00 Ответить
Schweinhunden.
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29.06.2025 04:06 Ответить
 
 