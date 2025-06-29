Россияне запускали по Украине крылатые ракеты и подняли в небо МиГ-31, - Воздушные силы (обновлено)

В ночь на 29 июня россияне запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Крылатая ракета (КР) мимо Запорожья на Днепропетровщину", - сообщалось в 01:59.

"Курсом на Харьковщину", - сообщалось в 02:01.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - сообщалось в 02:09.

"КР в Николаевской области в северо-западном направлении", - сообщалось в 02:11.

"КР курсом на Кременчуг", – сообщалось в 02:13.

"Скоростная цель на Кременчуг", - сообщалось в 02:16.

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Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.