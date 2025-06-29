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Новини Масований ракетний обстріл
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Росіяни запустили по Україні крилаті ракети і підняли в небо МіГ-31, - Повітряні сили (оновлено)

калібр

У ніч на 29 червня росіяни запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Крилата ракета (КР) повз Запоріжжя на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 01:59.

Курсом на Харківщину, - повідомлялося о 02:01.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, - повідомлялося о 02:09. 

КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку, - повідомлялося о 02:11.

КР курсом на Кременчук, - повідомлялося о 02:13.

Швидкісна ціль на Кременчук, - повідомлялося о 02:16.

Доповнюється... 

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

Читайте також: Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

ракети (4094) Повітряні сили (2814)


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русня під*ри
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29.06.2025 02:18 Відповісти
По Кременчугу суки фігачать
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29.06.2025 02:22 Відповісти
Свиносуки..
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29.06.2025 02:51 Відповісти
 
 