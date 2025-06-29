Росіяни запустили по Україні крилаті ракети і підняли в небо МіГ-31, - Повітряні сили (оновлено)
У ніч на 29 червня росіяни запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Крилата ракета (КР) повз Запоріжжя на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 01:59.
Курсом на Харківщину, - повідомлялося о 02:01.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, - повідомлялося о 02:09.
КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку, - повідомлялося о 02:11.
КР курсом на Кременчук, - повідомлялося о 02:13.
Швидкісна ціль на Кременчук, - повідомлялося о 02:16.
Доповнюється...
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.
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показати весь коментар29.06.2025 02:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vlad Intro
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Николай Водяной #551433
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