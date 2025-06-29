Росіяни запустили по Україні крилаті ракети і підняли в небо МіГ-31, - Повітряні сили (оновлено)

У ніч на 29 червня росіяни запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Крилата ракета (КР) повз Запоріжжя на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 01:59.

Курсом на Харківщину, - повідомлялося о 02:01.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, - повідомлялося о 02:09.

КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку, - повідомлялося о 02:11.

КР курсом на Кременчук, - повідомлялося о 02:13.

Швидкісна ціль на Кременчук, - повідомлялося о 02:16.

Доповнюється...

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

Читайте також: Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)