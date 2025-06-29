РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8003 посетителя онлайн
Новости Суд по ликвидации Нагайко
1 145 7

В РФ заочно осудили двух женщин по делу о ликвидации офицера-ракетчика Нагайко, виновного в гибели 59 жителей села Гроза, - СМИ

Константин Нагайко

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 и к 24 годам лишения свободы россиянку Елену Попову и украинку Марию Савосту, которые обвиняются в убийстве российского офицера-ракетчика Константина Нагайко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Медиазона.

Взорвался новогодний подарок

В резолютивной части приговора, на которую ссылается агентство, говорится, что 29-летний Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года. По версии следствия, Савоста отправила ему посылку с косметическим набором в качестве новогоднего подарка. Попова передала Нагайко эту посылку через других людей, и она оказалась на столе офицера. Когда военный открыл подарок, произошел взрыв. Силовики установили, что в посылке была самодельная бомба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, подорвали в России, - ГУР. ФОТО

Приговоры женщинам

Савости суд назначил 18 лет колонии, а Поповой - 24 года заключения, год ограничения свободы и штраф в 700 тысяч рублей. С обвиняемых также взыскали 70 тысяч рублей по иску воинской части, где произошел взрыв.

Обеих женщин признали виновными в совершении теракта, осужденные женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант Нагайко, причастный к гибели 59 гражданских в селе Гроза, "задвохсотился" через месяц после подрыва, - ГУР. ФОТО

Напомним, 4 января 2025 года ГУР МО Украины сообщало, что оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, взорвали в России. Через месяц командир батареи дивизиона дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко умер в больнице.

3 января 2025 года Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу. Трепанация черепа и прочая российская хирургия военному преступнику не помогла.

Ракетный удар по Грозе на Харьковщине

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате российского удара по кафе в селе Гроза на Харьковщине погибли 59 человек. Все погибшие идентифицированы.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) суд (25155) Харьковская область (1185) Купянский район (271) Гроза (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.06.2025 14:36 Ответить
І яка скотина в міжнародному розшуку буде шукати цих героїнь і допомогати терористам кацапам ?
показать весь комментарий
29.06.2025 14:42 Ответить
Шо их искать, они уже возглавляют почту расеи... они вас сами найдут.
показать весь комментарий
29.06.2025 14:43 Ответить
Чому у нас кацапам не впаюють по 50 років всілякому кацапському непотрібу? Хоча б заочно. По 3..по 5... Знущання якесь. Абсурд? Ні. Це інформвійна. І кацапня нажаль випереджає нас в цьому плані.
показать весь комментарий
29.06.2025 14:46 Ответить
Хороші жінки.
А щоб у них і їхніх рідних,
було все лише добре.
показать весь комментарий
29.06.2025 14:50 Ответить
Парашная ********* це якесь задзеркалля у якому людей засуджують за добрі справи та гарні вчинки от як ціх жинок за відправку на концерт Кобзона, до Пекла ,вбивці невиних людей.
показать весь комментарий
29.06.2025 14:51 Ответить
Який ще може бути міжнародний розшук? І незрозуміло, чому інтерпол досі співпрацює з терористичною державою росія.
показать весь комментарий
29.06.2025 14:53 Ответить
 
 