В РФ заочно осудили двух женщин по делу о ликвидации офицера-ракетчика Нагайко, виновного в гибели 59 жителей села Гроза, - СМИ

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 и к 24 годам лишения свободы россиянку Елену Попову и украинку Марию Савосту, которые обвиняются в убийстве российского офицера-ракетчика Константина Нагайко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Медиазона.

Взорвался новогодний подарок

В резолютивной части приговора, на которую ссылается агентство, говорится, что 29-летний Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года. По версии следствия, Савоста отправила ему посылку с косметическим набором в качестве новогоднего подарка. Попова передала Нагайко эту посылку через других людей, и она оказалась на столе офицера. Когда военный открыл подарок, произошел взрыв. Силовики установили, что в посылке была самодельная бомба.

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Приговоры женщинам

Савости суд назначил 18 лет колонии, а Поповой - 24 года заключения, год ограничения свободы и штраф в 700 тысяч рублей. С обвиняемых также взыскали 70 тысяч рублей по иску воинской части, где произошел взрыв.

Обеих женщин признали виновными в совершении теракта, осужденные женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант Нагайко, причастный к гибели 59 гражданских в селе Гроза, "задвохсотился" через месяц после подрыва, - ГУР. ФОТО

Напомним, 4 января 2025 года ГУР МО Украины сообщало, что оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, взорвали в России. Через месяц командир батареи дивизиона дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко умер в больнице.

3 января 2025 года Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу. Трепанация черепа и прочая российская хирургия военному преступнику не помогла.

Ракетный удар по Грозе на Харьковщине

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате российского удара по кафе в селе Гроза на Харьковщине погибли 59 человек. Все погибшие идентифицированы.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.