У РФ заочно засудили двох жінок у справі про ліквідацію офіцера-ракетника Нагайка, винного у загибелі 59 мешканців села Гроза, - ЗМІ

2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив до 18 та до 24 років позбавлення волі росіянку Олену Попову та українку Марію Савосту, які звинувачуються у вбивстві російського офіцера-ракетника Костянтина Нагайка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Медіазона.

Вибухнув новорічний подарунок

У резолютивній частині вироку, на яку посилається агентство, йдеться, що 29-річного Нагайка було вбито у місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року. За версією слідства, Савоста відправила йому посилку з косметичним набором як новорічний подарунок. Попова передала Нагайку цю посилку через інших людей, і вона опинилася на столі офіцера. Коли військовий відкрив подарунок, стався вибух. Силовики встановили, що у посилці була саморобна бомба.

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Вироки жінкам

Савості суд призначив 18 років колонії, а Поповій - 24 роки ув'язнення, рік обмеження волі та штраф у 700 тисяч рублів. З обвинувачених також стягнули 70 тисяч рублів за позовом військової частини, де стався вибух.

Обох жінок визнали винними у вчиненні теракту, засуджених жінок оголошено в міжнародний розшук і заочно заарештовано.

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Нагадаємо, 4 січня 2025 року ГУР МО України повідомляло, що окупанта, причетного до загибелі 59 цивільних у селі Гроза, підірвали у Росії. Через місяць командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко помер у лікарні.

3 січня 2025 року Нагайко дістав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області, де проходив військову службу. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

Ракетний удар по Грозі на Харківщині

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. Внаслідок російського удару по кафе у селі Гроза на Харківщині загинули 59 осіб. Усіх загиблих ідентифіковано.

Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.