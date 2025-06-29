УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8409 відвідувачів онлайн
Новини Суд щодо ліквідації Нагайка
4 225 15

У РФ заочно засудили двох жінок у справі про ліквідацію офіцера-ракетника Нагайка, винного у загибелі 59 мешканців села Гроза, - ЗМІ

Константин Нагайко

2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив до 18 та до 24 років позбавлення волі росіянку Олену Попову та українку Марію Савосту, які звинувачуються у вбивстві російського офіцера-ракетника Костянтина Нагайка. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Медіазона.

Вибухнув новорічний подарунок

У резолютивній частині вироку, на яку посилається агентство, йдеться, що 29-річного Нагайка було вбито у місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року. За версією слідства, Савоста відправила йому посилку з косметичним набором як новорічний подарунок. Попова передала Нагайку цю посилку через інших людей, і вона опинилася на столі офіцера. Коли військовий відкрив подарунок, стався вибух. Силовики встановили, що у посилці була саморобна бомба.

Також дивіться: Окупант підійшов до дрона-камікадзе, який не розірвався, а за мить безпілотник здетонував. ВIДЕО

Вироки жінкам

Савості суд призначив 18 років колонії, а Поповій - 24 роки ув'язнення, рік обмеження волі та штраф у 700 тисяч рублів. З обвинувачених також стягнули 70 тисяч рублів за позовом військової частини, де стався вибух.

Обох жінок визнали винними у вчиненні теракту, засуджених жінок оголошено в міжнародний розшук і заочно заарештовано.

Також дивіться: Чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі Харкова: його затримала поліція. ФОТО

Нагадаємо, 4 січня 2025 року ГУР МО України повідомляло, що окупанта, причетного до загибелі 59 цивільних у селі Гроза, підірвали у Росії. Через місяць командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко помер у лікарні.

3 січня 2025 року Нагайко дістав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області, де проходив військову службу. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

Ракетний удар по Грозі на Харківщині

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. Внаслідок російського удару по кафе у селі Гроза на Харківщині загинули 59 осіб. Усіх загиблих ідентифіковано.

Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.

Автор: 

армія рф (18050) ліквідація (4151) суд (11762) Харківська область (1199) Куп’янський район (270) Гроза (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Хороші жінки.
А щоб у них і їхніх рідних,
було все лише добре.
показати весь коментар
29.06.2025 14:50 Відповісти
+8
показати весь коментар
29.06.2025 14:36 Відповісти
+8
І яка скотина в міжнародному розшуку буде шукати цих героїнь і допомогати терористам кацапам ?
показати весь коментар
29.06.2025 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.06.2025 14:36 Відповісти
І яка скотина в міжнародному розшуку буде шукати цих героїнь і допомогати терористам кацапам ?
показати весь коментар
29.06.2025 14:42 Відповісти
Шо их искать, они уже возглавляют почту расеи... они вас сами найдут.
показати весь коментар
29.06.2025 14:43 Відповісти
Чому у нас кацапам не впаюють по 50 років всілякому кацапському непотрібу? Хоча б заочно. По 3..по 5... Знущання якесь. Абсурд? Ні. Це інформвійна. І кацапня нажаль випереджає нас в цьому плані.
показати весь коментар
29.06.2025 14:46 Відповісти
Максимум 15 і то це стільки дають лише маніякам. Україна - рай для злочинців.
показати весь коментар
29.06.2025 15:09 Відповісти
Хороші жінки.
А щоб у них і їхніх рідних,
було все лише добре.
показати весь коментар
29.06.2025 14:50 Відповісти
Парашная ********* це якесь задзеркалля у якому людей засуджують за добрі справи та гарні вчинки от як ціх жинок за відправку на концерт Кобзона, до Пекла ,вбивці невиних людей.
показати весь коментар
29.06.2025 14:51 Відповісти
Є сподівання, що Нагайко був при пам"яті, коли здихав... І розумів, за що прийшла йому відплата...
показати весь коментар
29.06.2025 15:06 Відповісти
Було б дуже гарно як шо це так.
показати весь коментар
29.06.2025 15:18 Відповісти
Який ще може бути міжнародний розшук? І незрозуміло, чому інтерпол досі співпрацює з терористичною державою росія.
показати весь коментар
29.06.2025 14:53 Відповісти
Московія, це терористична територія, заселена колонізованими особами, які утримуються на ній, силою терористичних, військових формувань!!
показати весь коментар
29.06.2025 14:59 Відповісти
"Савоста відправила йому посилку з косметичним набором"

еще один задостанов?
показати весь коментар
29.06.2025 15:13 Відповісти
А Мамоны до сих пор живые?
показати весь коментар
29.06.2025 15:51 Відповісти
Слава героїням…
показати весь коментар
29.06.2025 16:00 Відповісти
"...заочно засудили двох жінок...", мені це подобається. Отже жінок не затримали. Слава Україні!
показати весь коментар
29.06.2025 16:45 Відповісти
 
 