Чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі Харкова: його затримала поліція. ФОТО

В одному з торговельних комплексів міста Харків 33-річний чоловік погрожував підірвати гранату. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався після конфлікту між місцевим мешканцем та незнайомцем.

"Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш "вагомими аргументами". Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою. 33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати", - розповіли у поліції.

Оперативники спільно з патрульними поліцейськими чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ще одну гранату.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

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