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Чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі Харкова: його затримала поліція. ФОТО

В одному з торговельних комплексів міста Харків 33-річний чоловік погрожував підірвати гранату. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався після конфлікту між місцевим мешканцем та незнайомцем.

"Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш "вагомими аргументами". Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою. 33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати", - розповіли у поліції.

затриманий

Оперативники спільно з патрульними поліцейськими чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ще одну гранату.

граната

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Дивіться також: Гранатою і пістолетом погрожував вбити поліцейських: на Чернігівщині затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (807) погрози (491) Харків (5742) Харківська область (1191) Харківський район (392)


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Топ коментарі
+6
Ти умнику сам то де???
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28.06.2025 20:04 Відповісти
+3
Цены увидел.
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28.06.2025 19:39 Відповісти
+2
А воєнкомати - це каральні органи чи органи правопорядку? Чи аби щось написати?
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28.06.2025 21:07 Відповісти
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Цены увидел.
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28.06.2025 19:39 Відповісти
А кому він погрожував, зеленському чи прутіну??
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28.06.2025 19:40 Відповісти
Обом, мабутіь, але радіус уламків гранати, правда, до московії не дістане(((((
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28.06.2025 19:56 Відповісти
Якщо підірвати у дупі кацапа, то принаймні бризки достануть.
Не віриш - спробуй!
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28.06.2025 20:26 Відповісти
Мабуть ухилянта побачив
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28.06.2025 19:54 Відповісти
Національний кешбек не скинули на карту - от і рознервувався......
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28.06.2025 19:55 Відповісти
А де ТЦК? Чому 33-річний чоловік з гранатою не під Покровськом?
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28.06.2025 20:02 Відповісти
Ти умнику сам то де???
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28.06.2025 20:04 Відповісти
А воєнкомати - це каральні органи чи органи правопорядку? Чи аби щось написати?
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28.06.2025 21:07 Відповісти
Припоминаю как один запасливый в гараже держал ПУ ЗРК "Бук"... дед Панас со своей крылатой фразой тут к месту.
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28.06.2025 20:09 Відповісти
не здивуюся, що після перемоги в гаражах і Ф-16 можна буде знайти...)))
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28.06.2025 20:13 Відповісти
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28.06.2025 21:23 Відповісти
ти - дурко
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28.06.2025 22:45 Відповісти
 
 