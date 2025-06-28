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Мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре Харькова: его задержала полиция. ФОТО

В одном из торговых комплексов города Харьков 33-летний мужчина угрожал взорвать гранату. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел после конфликта между местным жителем и незнакомцем.

"Продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами". Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой. 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать", - рассказали в полиции.

задержанный

Оперативники совместно с патрульными полицейскими мужчину задержали. Им оказался местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время санкционированного обыска в его доме правоохранители обнаружили еще одну гранату.

граната

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Смотрите также: Гранатой и пистолетом угрожал убить полицейских: на Черниговщине задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (1017) угрозы (855) Харьков (7621) Харьковская область (1177) Харьковский район (393)


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Топ комментарии
+6
Ти умнику сам то де???
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28.06.2025 20:04 Ответить
+3
Цены увидел.
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28.06.2025 19:39 Ответить
+2
А воєнкомати - це каральні органи чи органи правопорядку? Чи аби щось написати?
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28.06.2025 21:07 Ответить
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Цены увидел.
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28.06.2025 19:39 Ответить
А кому він погрожував, зеленському чи прутіну??
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28.06.2025 19:40 Ответить
Обом, мабутіь, але радіус уламків гранати, правда, до московії не дістане(((((
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28.06.2025 19:56 Ответить
Якщо підірвати у дупі кацапа, то принаймні бризки достануть.
Не віриш - спробуй!
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28.06.2025 20:26 Ответить
Мабуть ухилянта побачив
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28.06.2025 19:54 Ответить
Національний кешбек не скинули на карту - от і рознервувався......
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28.06.2025 19:55 Ответить
А де ТЦК? Чому 33-річний чоловік з гранатою не під Покровськом?
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28.06.2025 20:02 Ответить
Ти умнику сам то де???
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28.06.2025 20:04 Ответить
А воєнкомати - це каральні органи чи органи правопорядку? Чи аби щось написати?
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28.06.2025 21:07 Ответить
Припоминаю как один запасливый в гараже держал ПУ ЗРК "Бук"... дед Панас со своей крылатой фразой тут к месту.
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28.06.2025 20:09 Ответить
не здивуюся, що після перемоги в гаражах і Ф-16 можна буде знайти...)))
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28.06.2025 20:13 Ответить
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28.06.2025 21:23 Ответить
ти - дурко
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28.06.2025 22:45 Ответить
 
 