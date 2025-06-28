Мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре Харькова: его задержала полиция. ФОТО

В одном из торговых комплексов города Харьков 33-летний мужчина угрожал взорвать гранату. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел после конфликта между местным жителем и незнакомцем.

"Продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами". Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой. 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать", - рассказали в полиции.

Оперативники совместно с патрульными полицейскими мужчину задержали. Им оказался местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время санкционированного обыска в его доме правоохранители обнаружили еще одну гранату.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

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