Мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре Харькова: его задержала полиция. ФОТО
В одном из торговых комплексов города Харьков 33-летний мужчина угрожал взорвать гранату. Его задержали правоохранители.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел после конфликта между местным жителем и незнакомцем.
"Продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами". Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой. 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать", - рассказали в полиции.
Оперативники совместно с патрульными полицейскими мужчину задержали. Им оказался местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Во время санкционированного обыска в его доме правоохранители обнаружили еще одну гранату.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до семи лет.
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