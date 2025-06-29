Один человек погиб и один ранен вследствие атаки РФ на Херсон

Войска РФ сегодня, 29 июня, нанесли удар по Центральному району Херсона, вследствие чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 14:30 армия РФ покрыла огнем Центральный район Херсона.

"К сожалению, вследствие обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным погибшего", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что пострадал 61-летний херсонец. Его доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями. Сейчас медики дообследуют пострадавшего.