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Новости Обстрелы Херсона
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Один человек погиб и один ранен вследствие атаки РФ на Херсон

Обстрелы Херсона

Войска РФ сегодня, 29 июня, нанесли удар по Центральному району Херсона, вследствие чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 14:30 армия РФ покрыла огнем Центральный район Херсона.

"К сожалению, вследствие обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным погибшего", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что пострадал 61-летний херсонец. Его доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями. Сейчас медики дообследуют пострадавшего.

Автор: 

обстрел (28239) Херсон (2921) Херсонская область (4958) Херсонский район (397)


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Зельоні ОВА це щось на кшталт телемарахфону - ніц не роблять , просто звиздять
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29.06.2025 16:59 Ответить
Черговий приклад, дивної «бездіяльності» Трампа, з дня його інавгурації щодо підтримки Мирної України!!
«При Байдене Россия также осуществляла такие обстрелы и атаки (хотя статистика показывает, что при Трампе их интенсивность увеличилась в несколько раз), но всё отличие ситуаций в том, что Байден слал оружия на 1 млрд долл в месяц примерно. Тогда есть чем драться «в песочнице», есть чем обороняться. При Трампе же оружие практически не поступает и в этом отличие и цинизм ситуации.» (С)
Источник: https://www.ponomaroleg.com/czinizm-situaczii/
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29.06.2025 17:06 Ответить
 
 