В результате российских обстрелов в Белозерке на Херсонщине травмированы два человека

Во время ночного обстрела 29 июня в Белозерке Херсонской области госпитализированы мужчина и женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

В больницу обратился житель Белозерки, пострадавший в результате ночного российского обстрела. Из-за попадания вражеского снаряда в соседний дом 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшего госпитализировали.

Также за медпомощью обратилась 70-летняя женщина. В результате "прилета" в ее дом в Белозерке, потерпевшая получила минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и контузию. Сейчас она находится в больнице, где получает всю необходимую помощь.

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Напомним, в течение субботы, 28 июня, в результате российских атак на Херсонщине пострадали семеро человек.