С утра россияне ранили шестерых жителей Херсона и области, один мужчина - в тяжелом состоянии

Сегодня, 28 июня, российские войска с утра атакуют Херсон и населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Атаки на Херсон

Так, утром в Корабельном районе под удар российского БПЛА попал 38-летний херсонец. В результате сбрасывания взрывчатки с дрона он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, в полдень армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на микроавтобус в Центральном районе. Пострадал 66-летний мужчина. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также осколочные ранения грудной клетки, предплечья и бедра. Он - в тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне убили одного человека и двух ранили за сутки на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Позже еще двое херсонцев пострадали из-за атаки вражеского беспилотника. В Корабельном районе в результате сброса взрывного устройства на автомобиль минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 60-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пострадавшего госпитализировали. Женщине медики оказали необходимую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

Обстрелы Херсонщины

Около 9 утра российские военные обстреляли из артиллерии Белозерку. В результате атаки пострадал 47-летний мужчина, который в момент удара находился на огороде. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение коленного сустава. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также читайте: Россияне атаковали важный энергообъект на Херсонщине: в ряде населенных пунктов проблемы со светом

Позже стало известно, что оккупанты атаковали с дрона легковой автомобиль в Дарьевке. В результате взрыва 59-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение бедра. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.