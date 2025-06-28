Від ранку росіяни поранили шістьох мешканців Херсону та області, один чоловік - у важкому стані
Сьогодні, 28 червня, російські війська від ранку атакують Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Атаки на Херсон
Так, вранці у Корабельному районі під удар російського БпЛА потрапив 38-річний херсонець. Внаслідок скидання вибухівки з дрона він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Крім того, опівдні армія РФ скинула вибухівку з дрона на мікроавтобус у Центральному районі. Постраждав 66-річний чоловік. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення грудної клітки, передпліччя та стегна.Нині потерпілий перебуває у лікарні. Він - у важкому стані.
Пізніше ще двоє херсонців постраждали через атаку ворожого безпілотника. У Корабельному районі внаслідок скидання вибухового пристрою на автомобіль мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали 60-річний чоловік та 51-річна жінка. Потерпілого шпиталізували. Жінці медики надали необхідну допомогу, в подальшому вона лікуватиметься амбулаторно.
Обстріли Херсонщини
Близько 9-ї ранку російські військові обстріляли з артилерії Білозерку. Унаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік, який у момент удару перебував на городі. Він дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення колінного суглобу. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували з дрона легковий автомобіль у Дарʼївці. Внаслідок вибуху 59-річний чоловік дістав черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення стегна. Нині медики надають йому необхідну допомогу.
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