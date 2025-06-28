Росіяни вбили одну людину і двох поранили за добу на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських ударів по Херсонській області минулої доби загинула одна людина та двоє цивільних зазнали поранень.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби правобережжя Херсонської області війська РФ обстрілювали з артилерії, мінометів, атакували різними безпілотниками різних типів.



Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Кізомис, Антонівка, Дніпровське, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Чорнобаївка, Миролюбівка, Придніпровське, Степанівка, Молодіжне, Станіслав, Широка Балка, Дар’ївка, Садове, Софіївка, Комишани, Білозерка, Берислав, Золота Балка, Осокорівка, Дудчани, Милове, Вірівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка.

Також читайте: Внаслідок атаки російського дрона загинув житель Херсона

Зафіксовано пошкодження 20 об’єктів: семи приватних і одного багатоквартирного будинків, закладу громадського харчування, шести автомобілів, лінії електропередач, двох закладів дошкільної освіти та двох газопроводів.



У Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки дрона загинув 73-річний місцевий житель. Також неподалік через скид вибухівки з безпілотника травмувався 46-річний чоловік. Він дістав осколкові поранення обох ніг, постраждалого доправлено до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували важливий енергоб’єкт на Херсонщині: у низці населених пунктів проблеми зі світлом

У Білозерці в результаті артилерійського обстрілу травмування зазнав 69-річний місцевий житель. Він дістав осколкове поранення ноги. Постраждалому надали допомогу на місці та евакуювали до медзакладу. Також там пошкоджено газогін.



Артилерійськими обстрілами та атаками безпілотників завдано значних пошкоджень цивільній інфраструктурі.





Внаслідок ударів FPV-дронів пошкоджено приватні будинки в Новоолександрівці, Миролюбівці, Золотій Балці.



У Комишанах в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок, а скид із дрона ушкодив газопровід.



У Херсоні від атак безпілотників зі скидами вибухівки пошкоджено багатоквартирний будинок та шість автомобілів. Ворожий артилерійський обстріл міста призвів до пошкодження дитячого садка.

Також читайте: РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: поранено чоловіка

В Осокорівці артилерійський удар пошкодив заклад громадського харчування.

В Дар’ївці артилерійський удар спричинив пожежу, під час якої горіли дачні ділянки. На щастя, ніхто не постраждав.



У Степанівці внаслідок скиду з БпЛА згоріло близько п’яти гектарів пшениці та два гектари сухостою.



