Россияне убили одного человека и двух ранили за сутки на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских ударов по Херсонской области за прошедшие сутки погиб один человек и двое гражданских получили ранения.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки правобережье Херсонской области войска РФ обстреливали из артиллерии, минометов, атаковали различными беспилотниками различных типов.



От вражеских комбинированных атак страдали Херсон, Кизомыс, Антоновка, Днепровское, Надднепрянское, Новодмитровка, Чернобаевка, Миролюбовка, Приднепровское, Степановка, Молодежное, Станислав, Широкая Балка, Дарьевка, Садовое, Софиевка, Камышаны, Белозерка, Берислав, Золотая Балка, Осокоровка, Дудчаны, Мыловое, Вировка, Червоный Маяк, Новоалександровка.

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Зафиксировано повреждение 20 объектов: семи частных и одного многоквартирного домов, заведения общественного питания, шести автомобилей, линии электропередач, двух учреждений дошкольного образования и двух газопроводов.



В Днепровском районе Херсона в результате атаки дрона погиб 73-летний местный житель. Также неподалеку из-за сбрасывания взрывчатки с беспилотника травмировался 46-летний мужчина. Он получил осколочные ранения обеих ног, пострадавший доставлен в больницу.

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В Белозерке в результате артиллерийского обстрела травмы получил 69-летний местный житель. Он получил осколочное ранение ноги. Пострадавшему оказали помощь на месте и эвакуировали в медучреждение. Также там поврежден газопровод.



Артиллерийскими обстрелами и атаками беспилотников нанесены значительные повреждения гражданской инфраструктуре.





В результате ударов FPV-дронов повреждены частные дома в Новоалександровке, Миролюбовке, Золотой Балке.



В Камышанах в результате артиллерийского обстрела поврежден частный дом, а сброс с дрона повредил газопровод.



В Херсоне от атак беспилотников со сбросами взрывчатки повреждены многоквартирный дом и шесть автомобилей. Вражеский артиллерийский обстрел города привел к повреждению детского сада.

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В Осокоровке артиллерийский удар повредил заведение общественного питания.

В Дарьевке артиллерийский удар вызвал пожар, во время которого горели дачные участки. К счастью, никто не пострадал.



В Степановке в результате сбрасывания с БпЛА сгорело около пяти гектаров пшеницы и два гектара сухостоя.



