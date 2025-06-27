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Вследствие атаки российского дрона погиб житель Херсона
Российские захватчики атаковали с дрона жителя Херсона. От полученных травм он скончался в больнице.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, около 18:20 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона.
"От полученных травм 48-летний мужчина скончался в больнице", - сказано в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту совершения оккупантами военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Isolda Peres
показать весь комментарий27.06.2025 21:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий27.06.2025 22:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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