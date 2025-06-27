РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4203 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Херсона
300 2

Вследствие атаки российского дрона погиб житель Херсона

Дрон атаковал жителя Херсона

Российские захватчики атаковали с дрона жителя Херсона. От полученных травм он скончался в больнице.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, около 18:20 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона.

"От полученных травм 48-летний мужчина скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения оккупантами военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Враг утром обстрелял Херсон из артиллерии: 6 раненых. За сутки рашисты убили четырех гражданских на Херсонщине

Автор: 

беспилотник (3847) Херсон (2918) атака (433) Херсонская область (4951) Херсонский район (394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому таких звісток немає з моськи?
показать весь комментарий
27.06.2025 21:56 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2025 22:38 Ответить
 
 