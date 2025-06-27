Вследствие атаки российского дрона погиб житель Херсона

Российские захватчики атаковали с дрона жителя Херсона. От полученных травм он скончался в больнице.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, около 18:20 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона.

"От полученных травм 48-летний мужчина скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения оккупантами военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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