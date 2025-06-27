УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4425 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
296 2

Внаслідок атаки російського дрона загинув житель Херсона

дрон атакував мешканця Херсона

Російські загарбники атакували з дрона жителя Херсона. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, близько 18:20 російські військові атакували з дрона жителя Херсона.

"Від отриманих травм 48-річний чоловік помер у лікарні", - сказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: Ворог вранці обстріляв Херсон з артилерії: 6 поранених. За добу рашисти вбили чотирьох цивільних на Херсонщині

Автор: 

безпілотник (4430) Херсон (3463) атака (398) Херсонська область (5942) Херсонський район (402)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому таких звісток немає з моськи?
показати весь коментар
27.06.2025 21:56 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2025 22:38 Відповісти
 
 