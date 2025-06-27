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Внаслідок атаки російського дрона загинув житель Херсона
Російські загарбники атакували з дрона жителя Херсона. Від отриманих травм він помер у лікарні.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, близько 18:20 російські військові атакували з дрона жителя Херсона.
"Від отриманих травм 48-річний чоловік помер у лікарні", - сказано в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Isolda Peres
показати весь коментар27.06.2025 21:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар27.06.2025 22:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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