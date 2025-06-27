Россияне атаковали важный энергообъект на Херсонщине: в ряде населенных пунктов - проблемы со светом

Сегодня, 27 июня, российские войска ударили по важному энергетическому объекту в Херсонской области, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов, жителей предупреждают о возможном длительном отсутствии света.

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"Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавил глава ОВА.