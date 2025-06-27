Россияне атаковали важный энергообъект на Херсонщине: в ряде населенных пунктов - проблемы со светом
Сегодня, 27 июня, российские войска ударили по важному энергетическому объекту в Херсонской области, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов, жителей предупреждают о возможном длительном отсутствии света.
"Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавил глава ОВА.
Топ комментарии
+7 AbOriginal_UA
показать весь комментарий27.06.2025 14:56 Ответить Ссылка
+4 tanix pristavka
показать весь комментарий27.06.2025 15:46 Ответить Ссылка
+1 Алекс Корвин
показать весь комментарий27.06.2025 15:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо з ракетними розробками таке робили, то про енергосистему взагалі мовчу.
Ви взагалі не розумієте, що таке оригинали..як їх перемальовують й на чому креслять)))
Чи треба приховати це від орків, ніби вони самі не знають що атакують.