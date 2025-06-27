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Россияне атаковали важный энергообъект на Херсонщине: в ряде населенных пунктов - проблемы со светом

Россияне атаковали энергообъект в Херсонской области

Сегодня, 27 июня, российские войска ударили по важному энергетическому объекту в Херсонской области, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов, жителей предупреждают о возможном длительном отсутствии света.

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"Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавил глава ОВА.

Автор: 

обстрел (28205) Тарифы на электроэнергию (2180) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+7
А чого у прикордонних населених пуктах рф є світло !?
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27.06.2025 14:56 Ответить
+4
в цьому суть секретності - хто знищив об'єкт знає про нього. Влада знає про нього. А перед пересічними будуть дути щоки імітуючи важливу таємницю.
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27.06.2025 15:46 Ответить
+1
А чого зегниди ніразу не вдарили по кацапськім енергообєктам за всю війну ? Своїх не братушань не чіпають?
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27.06.2025 15:22 Ответить
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А чого у прикордонних населених пуктах рф є світло !?
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27.06.2025 14:56 Ответить
А можна не триндіти - де які в нас важливі об'єкти й куди вражені..дебіли, капець..
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27.06.2025 15:00 Ответить
Майже всі ці об'єкти проектувала Москва..
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27.06.2025 15:03 Ответить
Отож, майже. Крім того, в силу дебілізму могли зкурити, здати в макулатуру...не треба нагадувати..
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27.06.2025 15:12 Ответить
Жіночко, такі речі в макулатуру ніхто не здає. Карта енергосистеми нагуглюється за хвилину. Хто знищив цей об'єкт - той знає, військово-політичне керівництво України знає. А з нас з вами ідіотів будуть робити
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27.06.2025 16:18 Ответить
Хлопчику, я працювала у військовому КБ, й знаю навіть як у кальковки бутери загортали. А скільки синьковок здали на макулатуру - то ліку немає. А копії розробок завжди на московію везли.

Якщо з ракетними розробками таке робили, то про енергосистему взагалі мовчу.
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27.06.2025 16:42 Ответить
В копії, можливо, і заворачували. Тут не потрібні креслення. Всі радянські об'єкти відомі
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27.06.2025 18:25 Ответить
Так все було копіями)) кальковки і є копії)) ви геть не шарите..

Ви взагалі не розумієте, що таке оригинали..як їх перемальовують й на чому креслять)))
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27.06.2025 18:29 Ответить
Ну так я і написав - копії. Ви пишите, що я не шарю. Оригінали вам ніхто не надасть. У мене в шафі повно документації старої по моєму об'єкту. Що тут можна "не шарити", що Москва не знає, що вона і де будувала при СРСР? Пфф
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27.06.2025 18:32 Ответить
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27.06.2025 19:02 Ответить
Важливий секретний енергооб'єкт, а який саме і для чого така секретність?
Чи треба приховати це від орків, ніби вони самі не знають що атакують.
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27.06.2025 15:12 Ответить
в цьому суть секретності - хто знищив об'єкт знає про нього. Влада знає про нього. А перед пересічними будуть дути щоки імітуючи важливу таємницю.
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27.06.2025 15:46 Ответить
А чого зегниди ніразу не вдарили по кацапськім енергообєктам за всю війну ? Своїх не братушань не чіпають?
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27.06.2025 15:22 Ответить
 
 