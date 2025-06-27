Росіяни атакували важливий енергоб’єкт на Херсонщині: у низці населених пунктів проблеми зі світлом

Сьогодні, 27 червня, російські війська вдарили по важливому енергетичному обʼєкту в Херсонській області, унаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів, мешканців попереджають про можливу тривалу відсутність світла.

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"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію", - додав голова ОВА.