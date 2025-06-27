Росіяни атакували важливий енергоб’єкт на Херсонщині: у низці населених пунктів проблеми зі світлом
Сьогодні, 27 червня, російські війська вдарили по важливому енергетичному обʼєкту в Херсонській області, унаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів, мешканців попереджають про можливу тривалу відсутність світла.
"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію", - додав голова ОВА.
Топ коментарі
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.06.2025 14:56 Відповісти Посилання
+4 tanix pristavka
показати весь коментар27.06.2025 15:46 Відповісти Посилання
+1 Алекс Корвин
показати весь коментар27.06.2025 15:22 Відповісти Посилання
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Якщо з ракетними розробками таке робили, то про енергосистему взагалі мовчу.
Ви взагалі не розумієте, що таке оригинали..як їх перемальовують й на чому креслять)))
Чи треба приховати це від орків, ніби вони самі не знають що атакують.