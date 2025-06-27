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Росіяни атакували важливий енергоб’єкт на Херсонщині: у низці населених пунктів проблеми зі світлом

Росіяни атакували енергоб’єкт на Херсонщині

Сьогодні, 27 червня, російські війська вдарили по важливому енергетичному обʼєкту в Херсонській області, унаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів, мешканців попереджають про можливу тривалу відсутність світла.

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"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію", - додав голова ОВА.

Автор: 

обстріл (29527) електроенергія (6284) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+7
А чого у прикордонних населених пуктах рф є світло !?
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27.06.2025 14:56 Відповісти
+4
в цьому суть секретності - хто знищив об'єкт знає про нього. Влада знає про нього. А перед пересічними будуть дути щоки імітуючи важливу таємницю.
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27.06.2025 15:46 Відповісти
+1
А чого зегниди ніразу не вдарили по кацапськім енергообєктам за всю війну ? Своїх не братушань не чіпають?
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27.06.2025 15:22 Відповісти
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А чого у прикордонних населених пуктах рф є світло !?
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27.06.2025 14:56 Відповісти
А можна не триндіти - де які в нас важливі об'єкти й куди вражені..дебіли, капець..
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27.06.2025 15:00 Відповісти
Майже всі ці об'єкти проектувала Москва..
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27.06.2025 15:03 Відповісти
Отож, майже. Крім того, в силу дебілізму могли зкурити, здати в макулатуру...не треба нагадувати..
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27.06.2025 15:12 Відповісти
Жіночко, такі речі в макулатуру ніхто не здає. Карта енергосистеми нагуглюється за хвилину. Хто знищив цей об'єкт - той знає, військово-політичне керівництво України знає. А з нас з вами ідіотів будуть робити
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27.06.2025 16:18 Відповісти
Хлопчику, я працювала у військовому КБ, й знаю навіть як у кальковки бутери загортали. А скільки синьковок здали на макулатуру - то ліку немає. А копії розробок завжди на московію везли.

Якщо з ракетними розробками таке робили, то про енергосистему взагалі мовчу.
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27.06.2025 16:42 Відповісти
В копії, можливо, і заворачували. Тут не потрібні креслення. Всі радянські об'єкти відомі
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27.06.2025 18:25 Відповісти
Так все було копіями)) кальковки і є копії)) ви геть не шарите..

Ви взагалі не розумієте, що таке оригинали..як їх перемальовують й на чому креслять)))
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27.06.2025 18:29 Відповісти
Ну так я і написав - копії. Ви пишите, що я не шарю. Оригінали вам ніхто не надасть. У мене в шафі повно документації старої по моєму об'єкту. Що тут можна "не шарити", що Москва не знає, що вона і де будувала при СРСР? Пфф
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27.06.2025 18:32 Відповісти
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27.06.2025 19:02 Відповісти
Важливий секретний енергооб'єкт, а який саме і для чого така секретність?
Чи треба приховати це від орків, ніби вони самі не знають що атакують.
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27.06.2025 15:12 Відповісти
в цьому суть секретності - хто знищив об'єкт знає про нього. Влада знає про нього. А перед пересічними будуть дути щоки імітуючи важливу таємницю.
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27.06.2025 15:46 Відповісти
А чого зегниди ніразу не вдарили по кацапськім енергообєктам за всю війну ? Своїх не братушань не чіпають?
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27.06.2025 15:22 Відповісти
 
 