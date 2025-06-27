РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: поранено чоловіка
Вранці 27 червня російські війська обстріляли з артилерії селище Білозерка на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що удар стався орієнтовно о 07:00. Внаслідок атаки постраждав 69-річний місцевий житель, який дістав вибухову травму.
Його доставили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.
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