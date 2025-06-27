РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
162 0

РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области: ранен мужчина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Утром 27 июня российские войска обстреляли из артиллерии поселок Белозерка на Херсонщине.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар произошел ориентировочно в 07:00. В результате атаки пострадал 69-летний местный житель, который получил взрывную травму.

Его доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по городу Самар на Днепропетровщине: 4 погибших и 17 раненых (обновлено)

Автор: 

обстрел (28205) Херсонская область (4951) Херсонский район (391) Белозерка (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 