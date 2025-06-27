РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области: ранен мужчина
Утром 27 июня российские войска обстреляли из артиллерии поселок Белозерка на Херсонщине.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что удар произошел ориентировочно в 07:00. В результате атаки пострадал 69-летний местный житель, который получил взрывную травму.
Его доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
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