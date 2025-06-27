РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области: ранен мужчина

Утром 27 июня российские войска обстреляли из артиллерии поселок Белозерка на Херсонщине.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар произошел ориентировочно в 07:00. В результате атаки пострадал 69-летний местный житель, который получил взрывную травму.

Его доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

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