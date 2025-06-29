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Новини обстріли Херсонщини
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Унаслідок російських обстрілів у Білозерці на Херсонщині травмовано двох людей

херсонщина

Під час нічного обстрілу 29 червня в Білозерці Херсонської області  ушпиталено чоловіка та жінку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

До лікарні звернувся житель Білозерки, який постраждав унаслідок нічного російського обстрілу. Через влучання ворожого снаряду у сусідній будинок 43-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію. Потерпілого шпиталізували.

Згодом по меддопомогу звернулась 70-річна жінка. Внаслідок "прильоту" у її будинок у  Білозерці, потерпіла дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію. Нині вона перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу.

Дивіться: Росіяни вбили одну людину і двох поранили за добу на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, упродовж суботи, 28 червня, внаслідок російських атак на Херсонщині постраждало семеро людей.

Автор: 

обстріл (29558) Херсонська область (5947) Херсонський район (405) Білозерка (57)


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