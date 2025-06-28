УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4939 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
176 1

Через російські обстріли семеро людей постраждали на Херсонщині

херсонщина

Упродовж суботи, 28 червня, внаслідок російських атак на Херсонщині постраждало семеро людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, впродовж дня окупанти били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та за допомогою БпЛА.

Станом на 18:00 відомо про сімох цивільних, які дістали поранень внаслідок обстрілів.

Від артилерійської зброї, якою окупанти били по Білозерці, постраждали дві людини.

Ще п’ятеро цивільних зазнали поранень у Херсоні та Дар’ївці через ворожі атаки безпілотниками по автомобілях, всередині яких перебували люди.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки й автотранспорт.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактами порушення окупантами законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Росіяни вбили одну людину і двох поранили за добу на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29540) Херсон (3466) Херсонська область (5947) Херсонський район (405) Білозерка (56) Дар’ївка (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Над річкою, над сріблечком,

У травах запашних

На пару з теплим літечком

Сховаюсь од війни.

Хай хлюпає водичкою

У берег чарівне!

Прикинуся вербичкою,

Щоб не знайшли мене.

Прикинуся пташинкою

В пухнастому гнізді,

І золотом-іскринкою

Промчуся по воді.

Прикинуся травицею

І бджілку підожду,

І з нею, мудролицею,

Розмову поведу.

І рибкою щасливою

Пірну у глибину...

...Над річкою тремтливою

Перехитрю війну!
показати весь коментар
28.06.2025 19:59 Відповісти
 
 