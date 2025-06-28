Через російські обстріли семеро людей постраждали на Херсонщині

Упродовж суботи, 28 червня, внаслідок російських атак на Херсонщині постраждало семеро людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, впродовж дня окупанти били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та за допомогою БпЛА.

Станом на 18:00 відомо про сімох цивільних, які дістали поранень внаслідок обстрілів.

Від артилерійської зброї, якою окупанти били по Білозерці, постраждали дві людини.

Ще п’ятеро цивільних зазнали поранень у Херсоні та Дар’ївці через ворожі атаки безпілотниками по автомобілях, всередині яких перебували люди.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки й автотранспорт.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактами порушення окупантами законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Росіяни вбили одну людину і двох поранили за добу на Херсонщині. ФОТОрепортаж