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Новости обстрелы Херсонщины
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Из-за российских обстрелов семь человек пострадали на Херсонщине

херсонщина

В течение субботы, 28 июня, вследствие российских атак на    пострадали семь человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение дня оккупанты били по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии и с помощью БпЛА.

По состоянию на 18:00 известно о семи гражданских, которые получили ранения вследствие обстрелов.

От артиллерийского оружия, которым оккупанты били по Белозерке, пострадали два человека.

Еще пятеро гражданских получили ранения в Херсоне и Дарьевке из-за вражеских атак беспилотниками по автомобилям, внутри которых находились люди.

Вследствие российских обстрелов повреждения получили частные дома и автотранспорт.

Прокуратурой начато досудебное расследование по фактам нарушения оккупантами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Россияне убили одного человека и двух ранили за сутки на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28218) Херсон (2921) Херсонская область (4955) Херсонский район (397) Белозерка (56) Дарьевка (5)


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Над річкою, над сріблечком,

У травах запашних

На пару з теплим літечком

Сховаюсь од війни.

Хай хлюпає водичкою

У берег чарівне!

Прикинуся вербичкою,

Щоб не знайшли мене.

Прикинуся пташинкою

В пухнастому гнізді,

І золотом-іскринкою

Промчуся по воді.

Прикинуся травицею

І бджілку підожду,

І з нею, мудролицею,

Розмову поведу.

І рибкою щасливою

Пірну у глибину...

...Над річкою тремтливою

Перехитрю війну!
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28.06.2025 19:59 Ответить
 
 