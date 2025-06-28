Из-за российских обстрелов семь человек пострадали на Херсонщине

В течение субботы, 28 июня, вследствие российских атак на пострадали семь человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение дня оккупанты били по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии и с помощью БпЛА.

По состоянию на 18:00 известно о семи гражданских, которые получили ранения вследствие обстрелов.

От артиллерийского оружия, которым оккупанты били по Белозерке, пострадали два человека.

Еще пятеро гражданских получили ранения в Херсоне и Дарьевке из-за вражеских атак беспилотниками по автомобилям, внутри которых находились люди.

Вследствие российских обстрелов повреждения получили частные дома и автотранспорт.

Прокуратурой начато досудебное расследование по фактам нарушения оккупантами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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