Из-за российских обстрелов семь человек пострадали на Херсонщине
В течение субботы, 28 июня, вследствие российских атак на пострадали семь человек.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в течение дня оккупанты били по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии и с помощью БпЛА.
По состоянию на 18:00 известно о семи гражданских, которые получили ранения вследствие обстрелов.
От артиллерийского оружия, которым оккупанты били по Белозерке, пострадали два человека.
Еще пятеро гражданских получили ранения в Херсоне и Дарьевке из-за вражеских атак беспилотниками по автомобилям, внутри которых находились люди.
Вследствие российских обстрелов повреждения получили частные дома и автотранспорт.
Прокуратурой начато досудебное расследование по фактам нарушения оккупантами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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У травах запашних
На пару з теплим літечком
Сховаюсь од війни.
Хай хлюпає водичкою
У берег чарівне!
Прикинуся вербичкою,
Щоб не знайшли мене.
Прикинуся пташинкою
В пухнастому гнізді,
І золотом-іскринкою
Промчуся по воді.
Прикинуся травицею
І бджілку підожду,
І з нею, мудролицею,
Розмову поведу.
І рибкою щасливою
Пірну у глибину...
...Над річкою тремтливою
Перехитрю війну!