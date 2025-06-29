Одна людина загинула й одну поранено внаслідок атаки РФ на Херсон

Війська РФ сьогодні, 29 червня, завдали удару по Центральному району Херсона, унаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 14:30 армія РФ вкрила вогнем Центральний район Херсона.

"На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним загиблого", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що постраждав 61-річний херсонець. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Нині медики дообстежують потерпілого.