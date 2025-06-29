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Одна людина загинула й одну поранено внаслідок атаки РФ на Херсон
Війська РФ сьогодні, 29 червня, завдали удару по Центральному району Херсона, унаслідок чого є загиблий та поранений.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 14:30 армія РФ вкрила вогнем Центральний район Херсона.
"На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним загиблого", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що постраждав 61-річний херсонець. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Нині медики дообстежують потерпілого.
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«При Байдене Россия также осуществляла такие обстрелы и атаки (хотя статистика показывает, что при Трампе их интенсивность увеличилась в несколько раз), но всё отличие ситуаций в том, что Байден слал оружия на 1 млрд долл в месяц примерно. Тогда есть чем драться «в песочнице», есть чем обороняться. При Трампе же оружие практически не поступает и в этом отличие и цинизм ситуации.» (С)
Источник: https://www.ponomaroleg.com/czinizm-situaczii/