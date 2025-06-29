РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8644 посетителя онлайн
Новости
2 348 8

Чехия сорвала покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году

Сяо Бі-хім

Чешская разведка сообщила, что предотвратила покушение на бывшего вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Чехию в марте 2024 года.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель чешской военной разведки Ян Пейсек заявил, что Сяо была мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

Пейсек рассказал, что они следили за тайваньской чиновницей и собирали информацию о программе Сяо Би-хим и ее встречах с чешскими чиновниками.

Читайте также: Экспорт Тайваня вырос на рекордные 30% из-за угрозы пошлин Трампа

"Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против человека, находящегося под защитой, которые, однако, не вышли за пределы подготовительного этапа", - рассказал представитель военной разведки.

Согласно сообщению военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, которым вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.

Сяо Би-хим прокомментировала информацию о попытке покушения на нее. Она заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая ее не запугают и она "будет продолжать отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".

Читайте также: Ни одно оружие США на Тайване не сможет помешать "воссоединению", - Минобороны Китая

Автор: 

Китай (3067) покушение (1054) Тайвань (117) Чехия (1745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** ви китайози, шоб вам рис поперек горлянки став!
показать весь комментарий
29.06.2025 17:12 Ответить
На алішці купуєш?)
показать весь комментарий
29.06.2025 17:18 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2025 17:56 Ответить
цікаво, які висери застосує чіна в "спростуванні" цієї інфи.
Нє, тут не вгадаю, що конкретно. Попри те, що переконаний: а застосує!
показать весь комментарий
29.06.2025 17:20 Ответить
був невеличкий замах але настільки невеличкий що ніхто і не помітив.
показать весь комментарий
29.06.2025 17:38 Ответить
Чехія ж теж невеличка.
показать весь комментарий
29.06.2025 17:45 Ответить
****** ви китайози, шоб вам рис поперек горлянки став!
показать весь комментарий
29.06.2025 17:43 Ответить
***********-шпигунів, в країнах ЄС чи НАТО, як лайна на московії, у прутіна у валізах!
А гадять вони, навкруги, де тільки їм вдається, в країнах ЄС! чи НАТО!!!
показать весь комментарий
29.06.2025 18:33 Ответить
 
 