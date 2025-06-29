Чехия сорвала покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
Чешская разведка сообщила, что предотвратила покушение на бывшего вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Чехию в марте 2024 года.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.
Представитель чешской военной разведки Ян Пейсек заявил, что Сяо была мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".
Пейсек рассказал, что они следили за тайваньской чиновницей и собирали информацию о программе Сяо Би-хим и ее встречах с чешскими чиновниками.
"Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против человека, находящегося под защитой, которые, однако, не вышли за пределы подготовительного этапа", - рассказал представитель военной разведки.
Согласно сообщению военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, которым вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.
Сяо Би-хим прокомментировала информацию о попытке покушения на нее. Она заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая ее не запугают и она "будет продолжать отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".
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Нє, тут не вгадаю, що конкретно. Попри те, що переконаний: а застосує!
А гадять вони, навкруги, де тільки їм вдається, в країнах ЄС! чи НАТО!!!