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Новини Замах на віцепрезидентку Тайваню
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Чехія зірвала замах Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році

Сяо Бі-хім

Чеська розвідка повідомила, що запобігла замаху на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії в березні 2024 року.

Про це пише "ЄП" з посиланням на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив, що Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

Пейсек розповів, що вони стежили за тайванською високопосадовицею і збирали інформацію про програму Сяо та її зустрічі з чеськими чиновниками.

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"Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу",- розповів речник військової розвідки.

Згідно з повідомленням військової розвідки Чехії, агенти китайського посольства планували влаштувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.

Сяо Бі-хім прокоментувала інформацію про спробу замаху на неї. Вона заявила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не залякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню в міжнародному співтоваристві".

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Китай (4740) замах (568) Тайвань (185) Чехія (1658)


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****** ви китайози, шоб вам рис поперек горлянки став!
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29.06.2025 17:12 Відповісти
На алішці купуєш?)
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29.06.2025 17:18 Відповісти
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29.06.2025 17:56 Відповісти
цікаво, які висери застосує чіна в "спростуванні" цієї інфи.
Нє, тут не вгадаю, що конкретно. Попри те, що переконаний: а застосує!
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29.06.2025 17:20 Відповісти
був невеличкий замах але настільки невеличкий що ніхто і не помітив.
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29.06.2025 17:38 Відповісти
Чехія ж теж невеличка.
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29.06.2025 17:45 Відповісти
ну, не знаю, не завжди розмір має значення.
ми більші за чехію але й досі сцимося щось на китай сказати.
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29.06.2025 18:56 Відповісти
****** ви китайози, шоб вам рис поперек горлянки став!
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29.06.2025 17:43 Відповісти
***********-шпигунів, в країнах ЄС чи НАТО, як лайна на московії, у прутіна у валізах!
А гадять вони, навкруги, де тільки їм вдається, в країнах ЄС! чи НАТО!!!
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29.06.2025 18:33 Відповісти
 
 