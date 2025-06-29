Чехія зірвала замах Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
Чеська розвідка повідомила, що запобігла замаху на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії в березні 2024 року.
Про це пише "ЄП" з посиланням на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив, що Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".
Пейсек розповів, що вони стежили за тайванською високопосадовицею і збирали інформацію про програму Сяо та її зустрічі з чеськими чиновниками.
"Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу",- розповів речник військової розвідки.
Згідно з повідомленням військової розвідки Чехії, агенти китайського посольства планували влаштувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.
Сяо Бі-хім прокоментувала інформацію про спробу замаху на неї. Вона заявила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не залякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню в міжнародному співтоваристві".
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Нє, тут не вгадаю, що конкретно. Попри те, що переконаний: а застосує!
ми більші за чехію але й досі сцимося щось на китай сказати.
А гадять вони, навкруги, де тільки їм вдається, в країнах ЄС! чи НАТО!!!