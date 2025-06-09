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Новини Поставка зброї Тайваню від США
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Жодна зброя США на Тайвані не зможе завадити "возз’єднанню", - Міноборони Китаю

Китай пригрозив Тайваню за купівлю зброї у США

Китайський уряд незадоволений тим, що США продовжують постачати зброю Тайваню. Пекін попереджає владу острова, що жодна американська зброя не зможе завадити "возз'єднанню".

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони КНР Цзян Бінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Він прокоментував інформацію про те, що США відправляють Тайваню нову партію танків M1A2 Abrams і що Вашингтон планує збільшити продажі зброї на острів протягом наступних чотирьох років.

"Це ще один приклад того, як Сполучені Штати та сили, що виступають за незалежність Тайваню, порушують основні інтереси Китаю, намагаючись змінити статус-кво у Тайванській протоці та загострити регіональну напруженість. Ми категорично невдоволені та рішуче проти цього", - сказав Цзян.

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Він наголосив, що тайванське питання є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією у відносинах Китай-США.

"Ми закликаємо американську сторону припинити будь-яку військову змову з Тайванем, інакше вона постраждає від гри з вогнем і отримає більше шкоди, ніж користі", - заявив речник оборонного відомства КНР.

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За його словами, американська зброя не зможе врятувати життя "сепаратистам" (так у КНР називають чинну тайванську владу, яка відмовляється погоджуватись на встановлення контролю Пекіна над островом), а їхні спроби заручитися підтримкою іноземних країн у прагненні до незалежності приречені на провал.

"Народно-визвольна армія продовжуватиме посилювати військову підготовку та бойову готовність, а також підвищувати свою здатність воювати та перемагати. Китай вживатиме рішучих заходів для запобігання сепаратистській діяльності та зовнішньому втручанню, спрямованим на незалежність Тайваню", - додав він.

Автор: 

Китай (4703) США (23417) Тайвань (182)


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Топ коментарі
+4
Привіт світовому товариству і персонально Трампу від спон орів кчцапської агресії проти України
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09.06.2025 18:08 Відповісти
+4
Потім: США самі спровокували війну, постачаючи зброю на Тайвань.
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09.06.2025 18:09 Відповісти
+3
Якраз Тайвань і є справжнім Китаєм, а комуняцька частина - це сепаратисти, які хочуть заграбастати Тайвань і знищити демократичну республіку.
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09.06.2025 18:25 Відповісти
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Привіт світовому товариству і персонально Трампу від спон орів кчцапської агресії проти України
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09.06.2025 18:08 Відповісти
Да Трамбону и не нужен той Тайвань. Берите забирайте))))
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09.06.2025 18:08 Відповісти
Потім: США самі спровокували війну, постачаючи зброю на Тайвань.
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09.06.2025 18:09 Відповісти
зброю на тайвань, поставляли всі папєрєднікі гєніального трампа.
бо, як що б трудий фрік тоді був президентом, питання тайваню, не стояло б!
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09.06.2025 18:12 Відповісти
сі отлічний парєнь!
зараз, рудий пісділ заключить чудову сдєлку.
тайваню треба, не дратувати сі, і погодитися на всі умови.
бо, самозакоханий мага утирок введе дикі мита, для тайваню.
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09.06.2025 18:10 Відповісти
Та вже починайте,поки в Лос-Анджелісі двіжуха)
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09.06.2025 18:18 Відповісти
Узкоглазые ******* поняли, что такое сейчас ПИНДОСляндия и теперь на пару с *************** КУЙлом, будут ПИНДОСляндии вазякать писюнами по губам
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09.06.2025 18:19 Відповісти
Так они и те и те узкоглазые. Ты про кого?
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09.06.2025 18:37 Відповісти
Тайвань,кстати,совсем не против объединения.Пусть коммунисты пойдут в жопу,и с дорогой душой в родную гавань.Они и считают себя истинным Китаем.
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09.06.2025 18:24 Відповісти
Якраз Тайвань і є справжнім Китаєм, а комуняцька частина - це сепаратисти, які хочуть заграбастати Тайвань і знищити демократичну республіку.
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09.06.2025 18:25 Відповісти
Ну Вы это объясните ООН и США - они считают Тайвань частью КНР...
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09.06.2025 18:39 Відповісти
Ну абрамси вже себе показали в Україні(( і для острова,то таке((
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09.06.2025 18:28 Відповісти
І термоядерна теж?
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09.06.2025 18:29 Відповісти
Звісно нічого не буде на заваді воз'єднання китаю з Тайванем, бо китай і є частина Тайваню!
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09.06.2025 18:32 Відповісти
Главное, чтобы это приняли в ООН и ведущих странах мира (США и др.)...
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09.06.2025 18:41 Відповісти
Хай Пекін, покаже місце рудому Доні.
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09.06.2025 18:33 Відповісти
А якщо амєрікоси почнуть війну з Китаєм, то що там гласить 5та стаття? Надіюсь НАТА за них не впишеться
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09.06.2025 18:36 Відповісти
5 стаття діятиме тільки якщо Китай нападе на США, а не навпаки.
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09.06.2025 18:52 Відповісти
Ну шо Трамп, треба визнавати Тайвань китайським як Крим? Чи не все так однозначно?
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09.06.2025 18:51 Відповісти
Своїм нинішнім кордонам Китай має дякувати саме зброї США.
Японія 1942:
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09.06.2025 18:55 Відповісти
США втратила обличчя з Трампом, тому Пекин отримае що бажае
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09.06.2025 19:04 Відповісти
 
 