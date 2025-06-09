Жодна зброя США на Тайвані не зможе завадити "возз’єднанню", - Міноборони Китаю

Китайський уряд незадоволений тим, що США продовжують постачати зброю Тайваню. Пекін попереджає владу острова, що жодна американська зброя не зможе завадити "возз'єднанню".

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони КНР Цзян Бінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він прокоментував інформацію про те, що США відправляють Тайваню нову партію танків M1A2 Abrams і що Вашингтон планує збільшити продажі зброї на острів протягом наступних чотирьох років.

"Це ще один приклад того, як Сполучені Штати та сили, що виступають за незалежність Тайваню, порушують основні інтереси Китаю, намагаючись змінити статус-кво у Тайванській протоці та загострити регіональну напруженість. Ми категорично невдоволені та рішуче проти цього", - сказав Цзян.

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Він наголосив, що тайванське питання є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією у відносинах Китай-США.

"Ми закликаємо американську сторону припинити будь-яку військову змову з Тайванем, інакше вона постраждає від гри з вогнем і отримає більше шкоди, ніж користі", - заявив речник оборонного відомства КНР.

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За його словами, американська зброя не зможе врятувати життя "сепаратистам" (так у КНР називають чинну тайванську владу, яка відмовляється погоджуватись на встановлення контролю Пекіна над островом), а їхні спроби заручитися підтримкою іноземних країн у прагненні до незалежності приречені на провал.

"Народно-визвольна армія продовжуватиме посилювати військову підготовку та бойову готовність, а також підвищувати свою здатність воювати та перемагати. Китай вживатиме рішучих заходів для запобігання сепаратистській діяльності та зовнішньому втручанню, спрямованим на незалежність Тайваню", - додав він.