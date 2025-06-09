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Новости Поставка оружия Тайваню от США
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Ни одно оружие США на Тайване не сможет помешать "воссоединению", - Минобороны Китая

Китай пригрозил Тайваню за покупку оружия у США

Китайское правительство недовольно тем, что США продолжают поставлять оружие Тайваню. Пекин предупреждает власти острова, что ни одно американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он прокомментировал информацию о том, что США отправляют Тайваню новую партию танков M1A2 Abrams и что Вашингтон планирует увеличить продажи оружия на остров в течение следующих четырех лет.

"Это ещё один пример того, как Соединённые Штаты и силы, выступающие за независимость Тайваня, нарушают основные интересы Китая, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе и обострить региональную напряжённость. Мы категорически недовольны и решительно против этого", - сказал Цзян.

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Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является основой ключевых интересов Китая и первой красной линией в отношениях Китай-США.

"Мы призываем американскую сторону прекратить любой военный сговор с Тайванем, иначе она пострадает от игры с огнем и получит больше вреда, чем пользы", - заявил представитель оборонного ведомства КНР.

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По его словам, американское оружие не сможет спасти жизнь "сепаратистам" (так в КНР называют действующую тайваньскую власть, которая отказывается соглашаться на установление контроля Пекина над островом), а их попытки заручиться поддержкой иностранных государств в стремлении к независимости обречены на провал.

"Народно-освободительная армия будет продолжать усиливать военную подготовку и боевую готовность, а также повышать свою способность воевать и побеждать. Китай будет принимать решительные меры для предотвращения сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства, направленного на независимость Тайваня", - добавил он.

Автор: 

Китай (3045) США (27156) Тайвань (114)


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Топ комментарии
+13
Привіт світовому товариству і персонально Трампу від спон орів кчцапської агресії проти України
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09.06.2025 18:08 Ответить
+9
Потім: США самі спровокували війну, постачаючи зброю на Тайвань.
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09.06.2025 18:09 Ответить
+6
Якраз Тайвань і є справжнім Китаєм, а комуняцька частина - це сепаратисти, які хочуть заграбастати Тайвань і знищити демократичну республіку.
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09.06.2025 18:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Привіт світовому товариству і персонально Трампу від спон орів кчцапської агресії проти України
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09.06.2025 18:08 Ответить
Да Трамбону и не нужен той Тайвань. Берите забирайте))))
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09.06.2025 18:08 Ответить
Потім: США самі спровокували війну, постачаючи зброю на Тайвань.
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09.06.2025 18:09 Ответить
зброю на тайвань, поставляли всі папєрєднікі гєніального трампа.
бо, як що б трудий фрік тоді був президентом, питання тайваню, не стояло б!
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09.06.2025 18:12 Ответить
сі отлічний парєнь!
зараз, рудий пісділ заключить чудову сдєлку.
тайваню треба, не дратувати сі, і погодитися на всі умови.
бо, самозакоханий мага утирок введе дикі мита, для тайваню.
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09.06.2025 18:10 Ответить
Та вже починайте,поки в Лос-Анджелісі двіжуха)
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09.06.2025 18:18 Ответить
Узкоглазые ******* поняли, что такое сейчас ПИНДОСляндия и теперь на пару с *************** КУЙлом, будут ПИНДОСляндии вазякать писюнами по губам
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09.06.2025 18:19 Ответить
Так они и те и те узкоглазые. Ты про кого?
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09.06.2025 18:37 Ответить
Тайвань,кстати,совсем не против объединения.Пусть коммунисты пойдут в жопу,и с дорогой душой в родную гавань.Они и считают себя истинным Китаем.
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09.06.2025 18:24 Ответить
Якраз Тайвань і є справжнім Китаєм, а комуняцька частина - це сепаратисти, які хочуть заграбастати Тайвань і знищити демократичну республіку.
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09.06.2025 18:25 Ответить
Ну Вы это объясните ООН и США - они считают Тайвань частью КНР...
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09.06.2025 18:39 Ответить
Ну абрамси вже себе показали в Україні(( і для острова,то таке((
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09.06.2025 18:28 Ответить
І термоядерна теж?
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09.06.2025 18:29 Ответить
Звісно нічого не буде на заваді воз'єднання китаю з Тайванем, бо китай і є частина Тайваню!
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09.06.2025 18:32 Ответить
Главное, чтобы это приняли в ООН и ведущих странах мира (США и др.)...
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09.06.2025 18:41 Ответить
ООН потрібно викреслити з цього списку.... Нікчемна організація...
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09.06.2025 19:37 Ответить
Хай Пекін, покаже місце рудому Доні.
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09.06.2025 18:33 Ответить
А якщо амєрікоси почнуть війну з Китаєм, то що там гласить 5та стаття? Надіюсь НАТА за них не впишеться
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09.06.2025 18:36 Ответить
5 стаття діятиме тільки якщо Китай нападе на США, а не навпаки.
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09.06.2025 18:52 Ответить
Хто там хотiв до НАТИ?))) 😃
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09.06.2025 19:13 Ответить
Ну шо Трамп, треба визнавати Тайвань китайським як Крим? Чи не все так однозначно?
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09.06.2025 18:51 Ответить
Своїм нинішнім кордонам Китай має дякувати саме зброї США.
Японія 1942:
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09.06.2025 18:55 Ответить
Японія "впорола дурницю" з Перл Харбором. Якби не це, то амери "мали б на увазі" все що робила Японія. Так ні... захотіли повийо... Майже вийшло... але боком.
Теж саме з Гітлером, аби не чіпав Британію, то ніхто і не воював би проти нього. Віддали б Європу і Кацапію (скільки німці змогли б проковтнути) під рейх та й усе. А коли верхівка рейху зрозуміла, що впорола "косяк" було вже пізно.
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09.06.2025 19:28 Ответить
«Дефіляда» («Дефіляда в Москві») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80) роман українського письменника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C Василя Кожелянка. Написано книгу в 1995-1997 рокахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)#cite_note-1 [1].

Основою сюжету стала альтернативна історія про перемогу військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту і Українського Війська (як найбоєздатнішої частини цих військ) під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червону армію відкинули за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Урал, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD Бандера приймають парад на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 Красній площі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві. По суті у художньому просторі книжки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна постає геополітичною силою, яка у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій світовій війні здолала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росію і вже протистоїть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині.
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09.06.2025 19:43 Ответить
Хороша альтернативна реальність з хеппі ендом. Сподіваюсь, що десь воно так і є!!!
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09.06.2025 19:59 Ответить
У якомусь перпендикулярному світі..."Нормаль" (в контексте математики и геометрии) - это термин, который, как правило, означает перпендикуляр...тобто - У якомусь нормальному світі...
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09.06.2025 20:17 Ответить
США втратила обличчя з Трампом, тому Пекин отримае що бажае
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09.06.2025 19:04 Ответить
Черговий фейк, який роками підтримується "зацікавленими сторонами" - ВСІ мешканці Тайваню КАТЕГОРИЧНО проти воз'єднання з КНР!!! Кістками ляжуть, але будуть боротися...
Але це не так! Там ситуація десь 50/50. І, навіть, серед прихильників самостійності Тайваню бажаючих воювати зовсім мало.
Так що "тайванських банзай атак" не буде. І масових самогубств населення (аби не дістатися КНР) теж не буде.
Влада втече, в кращому випадку знищать виробництво. У США вивезуть "мізки", а всі інші, через місяць забудуть, що таке Тайвань.
Хтось ще пам'ятає Гонконг під британським протекторатом?... ну так отож.
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09.06.2025 19:23 Ответить
якби Порошенко був президентом, то такого б ніколи не сталося!
це війна трампа та сі, жахлива війна, я поважаю усіх - вони хороші хлопці
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09.06.2025 20:43 Ответить
в україні ще й як завадила "воссоєдінєнію", тож нехай косорилі помріють, бо ж армія у них таки совкова, тільки перефарбована на китацький лад, тож гай, гай, погавкайте косорилі
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09.06.2025 21:19 Ответить
 
 