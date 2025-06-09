Ни одно оружие США на Тайване не сможет помешать "воссоединению", - Минобороны Китая

Китайское правительство недовольно тем, что США продолжают поставлять оружие Тайваню. Пекин предупреждает власти острова, что ни одно американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он прокомментировал информацию о том, что США отправляют Тайваню новую партию танков M1A2 Abrams и что Вашингтон планирует увеличить продажи оружия на остров в течение следующих четырех лет.

"Это ещё один пример того, как Соединённые Штаты и силы, выступающие за независимость Тайваня, нарушают основные интересы Китая, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе и обострить региональную напряжённость. Мы категорически недовольны и решительно против этого", - сказал Цзян.

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Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является основой ключевых интересов Китая и первой красной линией в отношениях Китай-США.

"Мы призываем американскую сторону прекратить любой военный сговор с Тайванем, иначе она пострадает от игры с огнем и получит больше вреда, чем пользы", - заявил представитель оборонного ведомства КНР.

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По его словам, американское оружие не сможет спасти жизнь "сепаратистам" (так в КНР называют действующую тайваньскую власть, которая отказывается соглашаться на установление контроля Пекина над островом), а их попытки заручиться поддержкой иностранных государств в стремлении к независимости обречены на провал.

"Народно-освободительная армия будет продолжать усиливать военную подготовку и боевую готовность, а также повышать свою способность воевать и побеждать. Китай будет принимать решительные меры для предотвращения сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства, направленного на независимость Тайваня", - добавил он.