Оккупанты атаковали беспилотниками Херсон: пострадали четыре человека

В воскресенье, 29 июня, российские оккупанты с дронов атаковали гражданских в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в 17:30 оккупанты атаковали с дрона жителей Херсона. Пострадали 54-летний мужчина и 64-летняя женщина. У них - минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - рассказали в ОВА.

Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Также в ОВА рассказали, что за медицинской помощью обратился 35-летний мужчина, который пострадал от российской дроновой атаки накануне.

"У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение", - рассказала местная власть.

"Россияне снова атаковали Днепровский район Херсона с БпЛА. Под удар вражеского беспилотника попал мужчина 52 лет. У него - минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также осколочные ранения головы и ноги", - рассказали в ОВА.

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