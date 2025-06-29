Окупанти атакували безпілотниками Херсон: постраждали чотири людини

У неділю, 29 червня, російські окупанти з дронів атакували цивільних у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно о 17:30 окупанти атакували з дрона мешканців Херсона. Постраждали 54-річний чоловік та 64-річна жінка. У них – мінно-вибухові травми та уламкові поранення", - розповіли в ОВА.

Обох потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Чоловік перебуває у тяжкому стані.

Також в ОВА розповіли, що за медичною допомогою звернувся 35-річний чоловік, який постраждав від російської дронової атаки напередодні.

"У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Медики надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування", - розповіла місцева влада.

"Росіяни знову атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Під удар ворожого безпілотника потрапив чоловік, 52 років. У нього – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення голови та ноги", - розповіли в ОВА.

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