ПВО обезвредила 74 вражеских БПЛА из 107, - Воздушные силы
В ночь на 30 июня противник атаковал 107-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма. Основное направление удара - Донецкая и Харьковская области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
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