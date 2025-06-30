РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10629 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
672 3

ПВО обезвредила 74 вражеских БПЛА из 107, - Воздушные силы

В ночь на 30 июня противник атаковал 107-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма. Основное направление удара - Донецкая и Харьковская области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

инфографика

Автор: 

ПВО (2893) Воздушные силы (2479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сирський,Малюк,де ракети і дрони,які нищать свинособачу економіку?
показать весь комментарий
30.06.2025 09:45 Ответить
Ви не до тих звертаєтесь - зєлєнскій, умєров, де наші дрони та ракети? Ото так буде правильно. І зазначте - збито менше половини, "гепарди" та мобільні групи вже неефективні. Нажаль...
показать весь комментарий
30.06.2025 10:01 Ответить
НА ЖАЛЬ,ваша правда..Ішакеди крайні місяці стали недоступні для "стрілкотні" і навіть "Гепардів"...
показать весь комментарий
30.06.2025 10:12 Ответить
 
 