ППО знешкодила 74 ворожі БпЛА зі 107, - Повітряні сили

У ніч на 30 червня противник атакував 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму. Основний напрямок удару – Донеччина та Харківщина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

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