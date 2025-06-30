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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 74 ворожі БпЛА зі 107, - Повітряні сили

У ніч на 30 червня противник атакував 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму. Основний напрямок удару – Донеччина та Харківщина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

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Автор: 

ППО (3335) Повітряні сили (2819)


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Сирський,Малюк,де ракети і дрони,які нищать свинособачу економіку?
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30.06.2025 09:45 Відповісти
Ви не до тих звертаєтесь - зєлєнскій, умєров, де наші дрони та ракети? Ото так буде правильно. І зазначте - збито менше половини, "гепарди" та мобільні групи вже неефективні. Нажаль...
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30.06.2025 10:01 Відповісти
НА ЖАЛЬ,ваша правда..Ішакеди крайні місяці стали недоступні для "стрілкотні" і навіть "Гепардів"...
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30.06.2025 10:12 Відповісти
 
 