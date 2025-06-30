Норвегия разместит F-35 в Польше для охраны ключевого хаба помощи Украине, - Минобороны страны
Этой осенью Норвегия разместит свои истребители F-35 в Польше для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.
Об этом сообщило Минобороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, самолеты будут охранять польское воздушное пространство и обеспечивать защиту логистического центра в Жешуве, который является ключевым узлом для доставки международной помощи Украине.
"Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", - отметил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.
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+2 Старый зольдат
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Ви бачили ,чи може чули ,що хоч якась країна НАТО за час війни ,відповіла військово рашці ?
Ті пілоти ? Ті пілоти разом з натівськими військами можуть хіба що марширувати на параді .
Як то кажуть - поживемо, подивемось. Якщо ні, то може й нафіга в ту нату вступати треба..
Поки що роблять вправи, відпрацьовують пілотаж. Не сплять, реагують...
А був час, коли НАТО не реагувало зовсім.
У 1989 році стався інцидент з радянським винищувачем. МіГ-25 без пілота (катапультувався) продовжив політ на автопілоті, перетнувши Польщу, Східну та Західну Німеччину, Бельгію та Францію. Через закінчення палива літак впав у селі Камп'єр, що знаходиться в 35 км від Ліля, на півночі Франції. Наслідки - загинула одна людина на землі, а також був завданий значний збиток майну.
Може ці літаки будуть патрулювати і над Україною?
Є великі сумніви!