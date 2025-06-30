Норвегия разместит F-35 в Польше для охраны ключевого хаба помощи Украине, - Минобороны страны

Этой осенью Норвегия разместит свои истребители F-35 в Польше для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, самолеты будут охранять польское воздушное пространство и обеспечивать защиту логистического центра в Жешуве, который является ключевым узлом для доставки международной помощи Украине.

"Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", - отметил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

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