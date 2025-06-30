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Новости Помощь Украине от Норвегии
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Норвегия разместит F-35 в Польше для охраны ключевого хаба помощи Украине, - Минобороны страны

сша,эстония,самолет,ii,f-35,lightning

Этой осенью Норвегия разместит свои истребители F-35 в Польше для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, самолеты будут охранять польское воздушное пространство и обеспечивать защиту логистического центра в Жешуве, который является ключевым узлом для доставки международной помощи Украине.

"Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", - отметил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

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Минобороны (9453) Норвегия (723) Польша (8543) Украина (45042)


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Топ комментарии
+2
Добра звістка. Добра справа.
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30.06.2025 12:40 Ответить
+1
І як це допоможе доправленю допомоги? Будуть збивати цілі,яких там немає?!
Може ці літаки будуть патрулювати і над Україною?
Є великі сумніви!
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30.06.2025 12:57 Ответить
+1
Вибачте ! але з ваших слів ,я можу тільки посміятись.
Ви бачили ,чи може чули ,що хоч якась країна НАТО за час війни ,відповіла військово рашці ?
Ті пілоти ? Ті пілоти разом з натівськими військами можуть хіба що марширувати на параді .
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30.06.2025 12:58 Ответить
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Добра звістка. Добра справа.
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30.06.2025 12:40 Ответить
недавно рашистські гвинокрили перетнули "заблуділісь" кордон Польщі на 3- 5 км .. І шо ? Поляки свочатку ніби то не помічали,потім висловили озабоченності ..всьо...крапка.
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30.06.2025 12:47 Ответить
Тому адекватна країна й розмістить там літаки..може ті пілоти без вагань будуть допомогати нашим..
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30.06.2025 12:49 Ответить
Вибачте ! але з ваших слів ,я можу тільки посміятись.
Ви бачили ,чи може чули ,що хоч якась країна НАТО за час війни ,відповіла військово рашці ?
Ті пілоти ? Ті пілоти разом з натівськими військами можуть хіба що марширувати на параді .
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30.06.2025 12:58 Ответить
Та посмійтесь. Хто ж вам заважає.

Як то кажуть - поживемо, подивемось. Якщо ні, то може й нафіга в ту нату вступати треба..
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30.06.2025 13:02 Ответить
Пілоти зроблять свою справу, якщо отримують наказ на знищення повітряної цілі.
Поки що роблять вправи, відпрацьовують пілотаж. Не сплять, реагують...
А був час, коли НАТО не реагувало зовсім.
У 1989 році стався інцидент з радянським винищувачем. МіГ-25 без пілота (катапультувався) продовжив політ на автопілоті, перетнувши Польщу, Східну та Західну Німеччину, Бельгію та Францію. Через закінчення палива літак впав у селі Камп'єр, що знаходиться в 35 км від Ліля, на півночі Франції. Наслідки - загинула одна людина на землі, а також був завданий значний збиток майну.
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30.06.2025 13:17 Ответить
І як це допоможе доправленю допомоги? Будуть збивати цілі,яких там немає?!
Може ці літаки будуть патрулювати і над Україною?
Є великі сумніви!
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30.06.2025 12:57 Ответить
Будуть стріляти з гармат по горобцях.
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30.06.2025 13:06 Ответить
По польських горобцях.
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30.06.2025 13:07 Ответить
https://epravda.com.ua/svit/simeyni-cinnosti-yak-cheska-rodina-zaroblyaye-na-detalyah-dlya-rosiyskih-raket-808590/
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30.06.2025 13:02 Ответить
Скоріше б вже до Польщі щось прилетіло. Вони вже так готові, так готові до оборони альянсу, що ***** повинно перевірити їх на вошей, ми вже втомились цих поляків прикривати.
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30.06.2025 13:05 Ответить
Добре! Союзники тихою сапою наближаються до наших кордонів. Тільки тс-с-с!
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30.06.2025 13:07 Ответить
 
 