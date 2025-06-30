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Новини Допомога Україні від Норвегії
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Норвегія розмістить F-35 у Польщі для охорони ключового хабу допомоги Україні, - Міноборони країни

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Цієї осені Норвегія розмістить свої винищувачі F-35 у Польщі для посилення протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.

Про це повідомило Міноборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, літаки охоронятимуть польський повітряний простір і забезпечуватимуть захист логістичного центру в Жешуві, який є ключовим вузлом для доставки міжнародної допомоги Україні.

"Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", - зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

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Автор: 

Міноборони (7520) Норвегія (797) Польща (8669) Україна (5990)


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Топ коментарі
+2
Добра звістка. Добра справа.
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30.06.2025 12:40 Відповісти
+1
І як це допоможе доправленю допомоги? Будуть збивати цілі,яких там немає?!
Може ці літаки будуть патрулювати і над Україною?
Є великі сумніви!
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30.06.2025 12:57 Відповісти
+1
Вибачте ! але з ваших слів ,я можу тільки посміятись.
Ви бачили ,чи може чули ,що хоч якась країна НАТО за час війни ,відповіла військово рашці ?
Ті пілоти ? Ті пілоти разом з натівськими військами можуть хіба що марширувати на параді .
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30.06.2025 12:58 Відповісти
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Добра звістка. Добра справа.
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30.06.2025 12:40 Відповісти
недавно рашистські гвинокрили перетнули "заблуділісь" кордон Польщі на 3- 5 км .. І шо ? Поляки свочатку ніби то не помічали,потім висловили озабоченності ..всьо...крапка.
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30.06.2025 12:47 Відповісти
Тому адекватна країна й розмістить там літаки..може ті пілоти без вагань будуть допомогати нашим..
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30.06.2025 12:49 Відповісти
Вибачте ! але з ваших слів ,я можу тільки посміятись.
Ви бачили ,чи може чули ,що хоч якась країна НАТО за час війни ,відповіла військово рашці ?
Ті пілоти ? Ті пілоти разом з натівськими військами можуть хіба що марширувати на параді .
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30.06.2025 12:58 Відповісти
Та посмійтесь. Хто ж вам заважає.

Як то кажуть - поживемо, подивемось. Якщо ні, то може й нафіга в ту нату вступати треба..
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30.06.2025 13:02 Відповісти
Пілоти зроблять свою справу, якщо отримують наказ на знищення повітряної цілі.
Поки що роблять вправи, відпрацьовують пілотаж. Не сплять, реагують...
А був час, коли НАТО не реагувало зовсім.
У 1989 році стався інцидент з радянським винищувачем. МіГ-25 без пілота (катапультувався) продовжив політ на автопілоті, перетнувши Польщу, Східну та Західну Німеччину, Бельгію та Францію. Через закінчення палива літак впав у селі Камп'єр, що знаходиться в 35 км від Ліля, на півночі Франції. Наслідки - загинула одна людина на землі, а також був завданий значний збиток майну.
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30.06.2025 13:17 Відповісти
І як це допоможе доправленю допомоги? Будуть збивати цілі,яких там немає?!
Може ці літаки будуть патрулювати і над Україною?
Є великі сумніви!
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30.06.2025 12:57 Відповісти
Будуть стріляти з гармат по горобцях.
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30.06.2025 13:06 Відповісти
По польських горобцях.
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30.06.2025 13:07 Відповісти
https://epravda.com.ua/svit/simeyni-cinnosti-yak-cheska-rodina-zaroblyaye-na-detalyah-dlya-rosiyskih-raket-808590/
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30.06.2025 13:02 Відповісти
Скоріше б вже до Польщі щось прилетіло. Вони вже так готові, так готові до оборони альянсу, що ***** повинно перевірити їх на вошей, ми вже втомились цих поляків прикривати.
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30.06.2025 13:05 Відповісти
Добре! Союзники тихою сапою наближаються до наших кордонів. Тільки тс-с-с!
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30.06.2025 13:07 Відповісти
 
 