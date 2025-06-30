Норвегія розмістить F-35 у Польщі для охорони ключового хабу допомоги Україні, - Міноборони країни

Цієї осені Норвегія розмістить свої винищувачі F-35 у Польщі для посилення протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.

Про це повідомило Міноборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, літаки охоронятимуть польський повітряний простір і забезпечуватимуть захист логістичного центру в Жешуві, який є ключовим вузлом для доставки міжнародної допомоги Україні.

"Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", - зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

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