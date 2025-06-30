Норвегія розмістить F-35 у Польщі для охорони ключового хабу допомоги Україні, - Міноборони країни
Цієї осені Норвегія розмістить свої винищувачі F-35 у Польщі для посилення протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.
Про це повідомило Міноборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, літаки охоронятимуть польський повітряний простір і забезпечуватимуть захист логістичного центру в Жешуві, який є ключовим вузлом для доставки міжнародної допомоги Україні.
"Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", - зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
Топ коментарі
+2 Старый зольдат
показати весь коментар30.06.2025 12:40 Відповісти Посилання
+1 Aleks Wav
показати весь коментар30.06.2025 12:57 Відповісти Посилання
+1 Bob Fayn
показати весь коментар30.06.2025 12:58 Відповісти Посилання
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Ви бачили ,чи може чули ,що хоч якась країна НАТО за час війни ,відповіла військово рашці ?
Ті пілоти ? Ті пілоти разом з натівськими військами можуть хіба що марширувати на параді .
Як то кажуть - поживемо, подивемось. Якщо ні, то може й нафіга в ту нату вступати треба..
Поки що роблять вправи, відпрацьовують пілотаж. Не сплять, реагують...
А був час, коли НАТО не реагувало зовсім.
У 1989 році стався інцидент з радянським винищувачем. МіГ-25 без пілота (катапультувався) продовжив політ на автопілоті, перетнувши Польщу, Східну та Західну Німеччину, Бельгію та Францію. Через закінчення палива літак впав у селі Камп'єр, що знаходиться в 35 км від Ліля, на півночі Франції. Наслідки - загинула одна людина на землі, а також був завданий значний збиток майну.
Може ці літаки будуть патрулювати і над Україною?
Є великі сумніви!