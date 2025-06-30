Туск: Расчет на российские энергоносители во время войны в Украине - это тяжкий грех

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в разгар войны, развязанной Россией, опираться на российские энергоносители было бы "тяжким грехом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так он прокомментировал решение компании Orlen прекратить закупку российской нефти для своего чешского нефтеперерабатывающего завода с 30 июня.

"Никому не должен сегодня объяснять, что во время войны, где Россия является главным негативным актором, расчет на то, что польская энергетика будет базироваться на поставках из России, был бы тяжким грехом", - заявил Туск.

Он отметил, что благодаря действиям Orlen Польша последовательно реализует план по уменьшению зависимости не только от РФ, но и от внешних поставок в целом, чтобы гарантировать энергетическую безопасность.

"Энергетическая независимость Польши от России нам далась нелегко, но теперь мы гораздо безопаснее", - подчеркнул премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем приглашать нового президента Польши Навроцкого в Украину, - Зеленский