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Туск: Расчет на российские энергоносители во время войны в Украине - это тяжкий грех

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в разгар войны, развязанной Россией, опираться на российские энергоносители было бы "тяжким грехом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так он прокомментировал решение компании Orlen прекратить закупку российской нефти для своего чешского нефтеперерабатывающего завода с 30 июня.

"Никому не должен сегодня объяснять, что во время войны, где Россия является главным негативным актором, расчет на то, что польская энергетика будет базироваться на поставках из России, был бы тяжким грехом", - заявил Туск.

Он отметил, что благодаря действиям Orlen Польша последовательно реализует план по уменьшению зависимости не только от РФ, но и от внешних поставок в целом, чтобы гарантировать энергетическую безопасность.

"Энергетическая независимость Польши от России нам далась нелегко, но теперь мы гораздо безопаснее", - подчеркнул премьер.

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Автор: 

Туск Дональд (766) энергетика (2580) война в Украине (4986)


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Орбан з Фіцо, по ходу, не віруюючі.
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30.06.2025 15:51 Ответить
"Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом", - заявив Туск. ТУСК.. .ПРО ЦЕЙ ГРІХ ВАРТО ПОЯСНЮВАТИІ ОРБАНУ І ФІЦЮ(ПІДКУЙЛОВНИКАМ В ЄС І В НАТО...
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30.06.2025 15:52 Ответить
Разъяснять барану, что он баран - манки бизнес!!
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30.06.2025 16:01 Ответить
Он Мілітарний публікує, що "гускіє "люді" підпалили військові автівки у Німеччині! Цапи гундосять наче то ремонтовані МАНи ВСУ, а сайт стверджують що то саме німецькі номери. І ймовірно задіяні для логістики ( допомога ВСУ)
Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
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30.06.2025 16:08 Ответить
❤️🇵🇱👍
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30.06.2025 16:11 Ответить
 
 