Туск: Розрахунок на російські енергоносії під час війни в Україні - це тяжкий гріх

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у розпал війни, розв’язаної Росією, спиратись на російські енергоносії було б "тяжким гріхом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так він прокоментував рішення компанії Orlen припинити закупівлю російської нафти для свого чеського нафтопереробного заводу з 30 червня.

"Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом", - заявив Туск.

Він зазначив, що завдяки діям Orlen Польща послідовно реалізує план зі зменшення залежності не лише від РФ, а й від зовнішніх поставок загалом, аби гарантувати енергетичну безпеку.

"Енергетична незалежність Польщі від Росії нам далась нелегко, але тепер ми набагато безпечніші", - наголосив прем’єр.

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