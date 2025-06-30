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Туск: Розрахунок на російські енергоносії під час війни в Україні - це тяжкий гріх

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у розпал війни, розв’язаної Росією, спиратись на російські енергоносії було б "тяжким гріхом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так він прокоментував рішення компанії Orlen припинити закупівлю російської нафти для свого чеського нафтопереробного заводу з 30 червня. 

"Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом", - заявив Туск.

Він зазначив, що завдяки діям Orlen Польща послідовно реалізує план зі зменшення залежності не лише від РФ, а й від зовнішніх поставок загалом, аби гарантувати енергетичну безпеку.

"Енергетична незалежність Польщі від Росії нам далась нелегко, але тепер ми набагато безпечніші", - наголосив прем’єр.

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Автор: 

Туск Дональд (547) енергетика (2633) війна в Україні (5022)


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Орбан з Фіцо, по ходу, не віруюючі.
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30.06.2025 15:51 Відповісти
"Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом", - заявив Туск. ТУСК.. .ПРО ЦЕЙ ГРІХ ВАРТО ПОЯСНЮВАТИІ ОРБАНУ І ФІЦЮ(ПІДКУЙЛОВНИКАМ В ЄС І В НАТО...
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30.06.2025 15:52 Відповісти
Разъяснять барану, что он баран - манки бизнес!!
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30.06.2025 16:01 Відповісти
Он Мілітарний публікує, що "гускіє "люді" підпалили військові автівки у Німеччині! Цапи гундосять наче то ремонтовані МАНи ВСУ, а сайт стверджують що то саме німецькі номери. І ймовірно задіяні для логістики ( допомога ВСУ)
Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
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30.06.2025 16:08 Відповісти
❤️🇵🇱👍
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30.06.2025 16:11 Відповісти
 
 