РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости У берегов Ливии взорвался танкер
4 060 20

Вблизи Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти, ранее заходивший в российские порты, - СМИ

Вблизи Ливии взорвался танкер

У берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти. Судно недавно заходило в российские порты.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас танкер Vilamoura буксируют в Грецию, где по прибытии оценят нанесенный ущерб.

По словам представителя компании TMS Tankers, из-за взрыва в танкер начала поступать вода, из-за чего затопило машинное отделение. Что именно вызвало взрыв - пока неизвестно, добавили в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подсанкционный нефтяной танкер РФ прошел воды Эстонии ночью, чтобы избежать проверки, - СМИ

Агентство напомнило, что в последние месяцы серия загадочных взрывов произошла на нефтяных танкерах, ранее заходивших в российские порты. После этого судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.

По данным Bloomberg, Vilamoura в апреле заходила в российский порт Усть-Луга, где загрузила казахстанскую нефть, а не российскую.

В мае судно также было в терминале Каспийского трубопроводного консорциума возле порта Новороссийск, который преимущественно экспортирует нефть из Казахстана.

По данным консалтинговой компании по морским рискам Vanguard Tech, с начала года еще на четырех судах произошли взрывы. Все они недавно заходили в российские порты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это часть плана РФ, - Бербок заявила, что "ржавые танкеры" Путина угрожают Балтийскому морю

Автор: 

взрыв (6825) Ливия (680) нефть (1938) танкер (150)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
30.06.2025 17:02 Ответить
+12
Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів

Дуже мило з боку танкера!
Хароший вчинок!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:05 Ответить
+11
А грекам він нах - як продати Петріот - хер вломаєш а як спасати танкер тут вони попереду всієї планети
показать весь комментарий
30.06.2025 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А грекам він нах - як продати Петріот - хер вломаєш а як спасати танкер тут вони попереду всієї планети
показать весь комментарий
30.06.2025 17:01 Ответить
совпадєніє
показать весь комментарий
30.06.2025 17:01 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 17:02 Ответить
Та не ми. Кацаби мінують танкери, які перевозять не кацабську нафту. Конкуренція ).
показать весь комментарий
30.06.2025 17:14 Ответить
Що той танкер тоді робив в російському порту ?
показать весь комментарий
30.06.2025 17:35 Ответить
А ведь Минздрав предупреждал.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:03 Ответить
Ой, яка прикрість! Зараз три баяни порву!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:04 Ответить
Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів

Дуже мило з боку танкера!
Хароший вчинок!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:05 Ответить
Залишилось 599
показать весь комментарий
30.06.2025 17:06 Ответить
Якийсь дивний танкер,червоно-чорний окрас, ще й синьо-жовтим на лобі намальовано,нєбось бандеравскій карабль.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:08 Ответить
отаке воно працювати на кацапів, танкери самі вибухають
показать весь комментарий
30.06.2025 17:11 Ответить
Я одне скажу продовження толерування московита і їх ватажка ***** це у підсумку засрані всі моря і океани їх лайном тож причина - наслідок
показать весь комментарий
30.06.2025 17:11 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 17:12 Ответить
Давно пора було звернути увагу на тіньовий флот. Це також законна військова ціль
показать весь комментарий
30.06.2025 17:15 Ответить
Дуже схоже, що лапті мінують танкери з казахською нафтою. По-перше: тиснуть на конкурента, по-друге: намагаються дестабілізувати ринок, щоб впарити свою жижу. Ну і ціна...Там де лапоть-там біда!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:15 Ответить
цього б ніколи не сталось якби я був президентом
показать весь комментарий
30.06.2025 17:18 Ответить
Або Грета Тунберг )))
показать весь комментарий
30.06.2025 18:32 Ответить
дякуючт срср на росії залишились запаси УПМок. Окрема подяка прапорам, які завідують складами.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:50 Ответить
Там на трубі прапор Кримської Народної Республіки (1918 р.) і взагалі синьо-жовті кольори кругом))
Хай бояться)))
Невже почалося??? Сподіваюсь в Лівію грету тунберг не пришлють, европейцям там екологія не болить..
показать весь комментарий
30.06.2025 18:29 Ответить
 
 