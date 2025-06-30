Вблизи Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти, ранее заходивший в российские порты, - СМИ
У берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти. Судно недавно заходило в российские порты.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас танкер Vilamoura буксируют в Грецию, где по прибытии оценят нанесенный ущерб.
По словам представителя компании TMS Tankers, из-за взрыва в танкер начала поступать вода, из-за чего затопило машинное отделение. Что именно вызвало взрыв - пока неизвестно, добавили в компании.
Агентство напомнило, что в последние месяцы серия загадочных взрывов произошла на нефтяных танкерах, ранее заходивших в российские порты. После этого судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.
По данным Bloomberg, Vilamoura в апреле заходила в российский порт Усть-Луга, где загрузила казахстанскую нефть, а не российскую.
В мае судно также было в терминале Каспийского трубопроводного консорциума возле порта Новороссийск, который преимущественно экспортирует нефть из Казахстана.
По данным консалтинговой компании по морским рискам Vanguard Tech, с начала года еще на четырех судах произошли взрывы. Все они недавно заходили в российские порты.
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Дуже мило з боку танкера!
Хароший вчинок!
Хай бояться)))
Невже почалося??? Сподіваюсь в Лівію грету тунберг не пришлють, европейцям там екологія не болить..