Вблизи Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти, ранее заходивший в российские порты, - СМИ

У берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти. Судно недавно заходило в российские порты.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас танкер Vilamoura буксируют в Грецию, где по прибытии оценят нанесенный ущерб.

По словам представителя компании TMS Tankers, из-за взрыва в танкер начала поступать вода, из-за чего затопило машинное отделение. Что именно вызвало взрыв - пока неизвестно, добавили в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подсанкционный нефтяной танкер РФ прошел воды Эстонии ночью, чтобы избежать проверки, - СМИ

Агентство напомнило, что в последние месяцы серия загадочных взрывов произошла на нефтяных танкерах, ранее заходивших в российские порты. После этого судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.

По данным Bloomberg, Vilamoura в апреле заходила в российский порт Усть-Луга, где загрузила казахстанскую нефть, а не российскую.

В мае судно также было в терминале Каспийского трубопроводного консорциума возле порта Новороссийск, который преимущественно экспортирует нефть из Казахстана.

По данным консалтинговой компании по морским рискам Vanguard Tech, с начала года еще на четырех судах произошли взрывы. Все они недавно заходили в российские порты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это часть плана РФ, - Бербок заявила, что "ржавые танкеры" Путина угрожают Балтийскому морю