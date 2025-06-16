РУС
Новости Теневой флот России
Подсанкционный нефтяной танкер РФ прошел воды Эстонии ночью, чтобы избежать проверки, - СМИ

Танкер РФ пытался избежать проверок при прохождении вод Эстонии

Подсанкционный нефтяной танкер РФ Marathon попытался незаметно пройти исключительную экономическую зону Эстонии в ночное время, чтобы избежать проверки.

Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на данные морского мониторинга, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно маршруту, танкер Marathon намеренно остановился перед входом в эстонские воды и ждал почти 28 часов. Пересечение границы исключительной экономической зоны Эстонии состоялось перед рассветом - около 4:00 утра 13 июня.

Эстонскую экономическую зону Marathon прошел без остановок, а во время транзита не было посадки или присутствия эстонских сопровождающих.

Выбор времени свидетельствует, что, вероятно, экипаж пытался минимизировать риск остановки со стороны эстонских властей. В дневное время эстонские службы имели бы больше шансов осуществить абордаж или визуальное наблюдение с воздуха.

Читайте также: Судно "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля между Польшей и Швецией, - Туск

Как отмечает издание, формально власти Эстонии имели право задержать танкер. Хотя он передавал AIS-сигналы как судно под камерунским флагом, на самом деле его регистрация в Джибути аннулирована из-за санкций, и на момент прохождения он считался судном без флага. Это дает основания для остановки в соответствии с международным морским правом.

15 июня Marathon зашел в российский порт Приморск, где, по данным Starboard, судно набрало груз. Уже на следующий день танкер отправился в направлении египетского Порт-Саида.

Танкер находится в санкционных списках Великобритании, ЕС и Канады.

Читайте также: Россия продолжает использовать подсанкционные танкеры "теневого флота" для экспорта нефти, - Bloomberg

россия (97292) Эстония (1532) танкер (156)
+19
Ну то ж вночі... Звідки там знають про радари? Вночі можна, а зранку санкції... Кльова гра
16.06.2025 22:14 Ответить
+15
Это такой эстонский анекдот?
Не смешной ....
16.06.2025 22:15 Ответить
+9
відмазка для дурнів. зараз на радарах на кожній позначки судна відоброжается назва судна, імо номер, тип судна(сухогруз, танкерчи рибак) та скорость. Як що на судні вимкнут траспондер в районі інтенсівного судоходства це вже повод для затриманя судна.
16.06.2025 22:24 Ответить
Как муха прилетела дерьмо и улетела!Супер быстрые!!!
16.06.2025 22:14 Ответить
16.06.2025 22:14 Ответить
Как в фильме ХИЩНИК!невидимки!!!
16.06.2025 22:15 Ответить
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе((
16.06.2025 23:59 Ответить
16.06.2025 22:15 Ответить
Кацапське курвило тобіне смішно буде коли прийдеться бігти за північне коло домовлятися з білими ведмедями бо вам місця на землі і на морі нема ви опариші з країни параша
16.06.2025 23:12 Ответить
Водяні пацюки
16.06.2025 22:17 Ответить
Формально - реально - під покровом ночі - аби що
16.06.2025 22:23 Ответить
16.06.2025 22:24 Ответить
Ну, вообще то не на радарах. А так все правильно- курс, скорость, название, порт приписки, номер . АИС.
16.06.2025 23:19 Ответить
В Естонії що теж є "Вєчєрній квартал"?..
16.06.2025 22:26 Ответить
У прикордонників Естонії є "часи роботи"?!
Може ще на обід та сієсту зачиняються? Вихідні?
16.06.2025 22:36 Ответить
Не знав, що серед ночі на кордоні Естонії всі сплять і можна робити, що завгодно без контролю та перевірок. Оце кордон!
16.06.2025 22:38 Ответить
Як то кажуть, а так можна було?!
16.06.2025 22:39 Ответить
Завтра парашний ядерний підводний човен пройде десь біля Нью-Гемпшира; трумп скаже "візіт дружби"....
16.06.2025 22:46 Ответить
цирк на дроті
16.06.2025 23:14 Ответить
А шо, так можно было?
16.06.2025 23:15 Ответить
Ну навіщо писати таке посміховисько? Тобто танкер сппеціально вночі проскочив Єстонські терводи. Бо всі ж знають, що всі відповідні служби контролю з боку Єстоніі вночі не працуюють..... Бо там чисто тупо всі на ніч вимикають світло і лягають спати....
17.06.2025 00:12 Ответить
От жеж, курва, які кацапи беспардонні. Спеціально під ранок, коли всі міцно сплять, пройшли. Естонські хлопці заморені чергуванням полягали спати закривши кордон на замок. А ці нелюди не дочекались ранку, поки люди виспляться. Пішли напролом.
17.06.2025 00:16 Ответить
естонці вночі відпочивають і працювати починають о 9.00
17.06.2025 06:16 Ответить
Гарячі естонські парні не встигли прокинутися.
17.06.2025 06:36 Ответить
Як в тому анекдоті : далєко лі да Талліна ? ......уже далллєко !
17.06.2025 06:52 Ответить
Гарячі єстонські прикордонники вночі сплять у теплих ліжках...
17.06.2025 07:07 Ответить
Охорона в 4:00 вся дуже міцно спить по домовленості хіба що.
17.06.2025 07:13 Ответить
Виходячи з усього розвідка в Естонії рази краща за водних прикордонників або ж вони вже стали дуже європейцями, що працюють виключно з 9 до 18 і з 13 до 14 іх теж не турбувати зовсвм.
17.06.2025 07:34 Ответить
Московити мають санкції десь. Невже європейцям подобається бути "пошитими в дурні"???
17.06.2025 09:21 Ответить
 
 