Подсанкционный нефтяной танкер РФ прошел воды Эстонии ночью, чтобы избежать проверки, - СМИ

Подсанкционный нефтяной танкер РФ Marathon попытался незаметно пройти исключительную экономическую зону Эстонии в ночное время, чтобы избежать проверки.

Согласно маршруту, танкер Marathon намеренно остановился перед входом в эстонские воды и ждал почти 28 часов. Пересечение границы исключительной экономической зоны Эстонии состоялось перед рассветом - около 4:00 утра 13 июня.

Эстонскую экономическую зону Marathon прошел без остановок, а во время транзита не было посадки или присутствия эстонских сопровождающих.

Выбор времени свидетельствует, что, вероятно, экипаж пытался минимизировать риск остановки со стороны эстонских властей. В дневное время эстонские службы имели бы больше шансов осуществить абордаж или визуальное наблюдение с воздуха.

Как отмечает издание, формально власти Эстонии имели право задержать танкер. Хотя он передавал AIS-сигналы как судно под камерунским флагом, на самом деле его регистрация в Джибути аннулирована из-за санкций, и на момент прохождения он считался судном без флага. Это дает основания для остановки в соответствии с международным морским правом.

15 июня Marathon зашел в российский порт Приморск, где, по данным Starboard, судно набрало груз. Уже на следующий день танкер отправился в направлении египетского Порт-Саида.

Танкер находится в санкционных списках Великобритании, ЕС и Канады.

