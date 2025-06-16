Подсанкционный нефтяной танкер РФ прошел воды Эстонии ночью, чтобы избежать проверки, - СМИ
Подсанкционный нефтяной танкер РФ Marathon попытался незаметно пройти исключительную экономическую зону Эстонии в ночное время, чтобы избежать проверки.
Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на данные морского мониторинга, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно маршруту, танкер Marathon намеренно остановился перед входом в эстонские воды и ждал почти 28 часов. Пересечение границы исключительной экономической зоны Эстонии состоялось перед рассветом - около 4:00 утра 13 июня.
Эстонскую экономическую зону Marathon прошел без остановок, а во время транзита не было посадки или присутствия эстонских сопровождающих.
Выбор времени свидетельствует, что, вероятно, экипаж пытался минимизировать риск остановки со стороны эстонских властей. В дневное время эстонские службы имели бы больше шансов осуществить абордаж или визуальное наблюдение с воздуха.
Как отмечает издание, формально власти Эстонии имели право задержать танкер. Хотя он передавал AIS-сигналы как судно под камерунским флагом, на самом деле его регистрация в Джибути аннулирована из-за санкций, и на момент прохождения он считался судном без флага. Это дает основания для остановки в соответствии с международным морским правом.
15 июня Marathon зашел в российский порт Приморск, где, по данным Starboard, судно набрало груз. Уже на следующий день танкер отправился в направлении египетского Порт-Саида.
Танкер находится в санкционных списках Великобритании, ЕС и Канады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не смешной ....
Може ще на обід та сієсту зачиняються? Вихідні?