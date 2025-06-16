УКР
Новини Тіньовий флот Росії
7 569 26

Підсанкційний нафтовий танкер РФ пройшов води Естонії вночі, щоб уникнути перевірки, - ЗМІ

Танкер РФ намагався уникнути перевірок під час проходження вод Естонії

Підсанкційний нафтовий танкер РФ Marathon спробував непомітно пройти виключну економічну зону Естонії в нічний час, щоб уникнути перевірки.

Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на дані морського моніторингу, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з маршрутом, танкер Marathon навмисно зупинився перед входом у естонські води та чекав майже 28 годин. Перетин кордону виключної економічної зони Естонії відбувся перед світанком - близько 4:00 ранку 13 червня.

Естонську економічну зону Marathon пройшов без зупинок, а під час транзиту не було посадки чи присутності естонських супроводжуючих.

Вибір часу свідчить, що, ймовірно, екіпаж намагався мінімізувати ризик зупинки з боку естонської влади. У денний час естонські служби мали б більше шансів здійснити абордаж або візуальне спостереження з повітря. 

Як зазначає видання, формально влада Естонії мала право затримати танкер. Хоча він передавав AIS-сигнали як судно під камерунським прапором, насправді його реєстрація в Джибуті анульована через санкції, і на момент проходження він вважався судном без прапора. Це дає підстави для зупинки відповідно до міжнародного морського права.

15 червня Marathon зайшов у російський порт Приморськ, де, за даними Starboard, судно набрало вантаж. Уже наступного дня танкер вирушив у напрямку єгипетського Порт-Саїда.

Танкер перебуває у санкційних списках Великої Британії, ЄС та Канади.

росія (67880) Естонія (1731) танкер (381)
+19
Ну то ж вночі... Звідки там знають про радари? Вночі можна, а зранку санкції... Кльова гра
показати весь коментар
16.06.2025 22:14 Відповісти
+15
Это такой эстонский анекдот?
Не смешной ....
показати весь коментар
16.06.2025 22:15 Відповісти
+9
відмазка для дурнів. зараз на радарах на кожній позначки судна відоброжается назва судна, імо номер, тип судна(сухогруз, танкерчи рибак) та скорость. Як що на судні вимкнут траспондер в районі інтенсівного судоходства це вже повод для затриманя судна.
показати весь коментар
16.06.2025 22:24 Відповісти
Как муха прилетела дерьмо и улетела!Супер быстрые!!!
показати весь коментар
16.06.2025 22:14 Відповісти
Ну то ж вночі... Звідки там знають про радари? Вночі можна, а зранку санкції... Кльова гра
показати весь коментар
16.06.2025 22:14 Відповісти
Как в фильме ХИЩНИК!невидимки!!!
показати весь коментар
16.06.2025 22:15 Відповісти
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе((
показати весь коментар
16.06.2025 23:59 Відповісти
Это такой эстонский анекдот?
Не смешной ....
показати весь коментар
16.06.2025 22:15 Відповісти
Кацапське курвило тобіне смішно буде коли прийдеться бігти за північне коло домовлятися з білими ведмедями бо вам місця на землі і на морі нема ви опариші з країни параша
показати весь коментар
16.06.2025 23:12 Відповісти
Водяні пацюки
показати весь коментар
16.06.2025 22:17 Відповісти
Формально - реально - під покровом ночі - аби що
показати весь коментар
16.06.2025 22:23 Відповісти
відмазка для дурнів. зараз на радарах на кожній позначки судна відоброжается назва судна, імо номер, тип судна(сухогруз, танкерчи рибак) та скорость. Як що на судні вимкнут траспондер в районі інтенсівного судоходства це вже повод для затриманя судна.
показати весь коментар
16.06.2025 22:24 Відповісти
Ну, вообще то не на радарах. А так все правильно- курс, скорость, название, порт приписки, номер . АИС.
показати весь коментар
16.06.2025 23:19 Відповісти
В Естонії що теж є "Вєчєрній квартал"?..
показати весь коментар
16.06.2025 22:26 Відповісти
У прикордонників Естонії є "часи роботи"?!
Може ще на обід та сієсту зачиняються? Вихідні?
показати весь коментар
16.06.2025 22:36 Відповісти
Не знав, що серед ночі на кордоні Естонії всі сплять і можна робити, що завгодно без контролю та перевірок. Оце кордон!
показати весь коментар
16.06.2025 22:38 Відповісти
Як то кажуть, а так можна було?!
показати весь коментар
16.06.2025 22:39 Відповісти
Завтра парашний ядерний підводний човен пройде десь біля Нью-Гемпшира; трумп скаже "візіт дружби"....
показати весь коментар
16.06.2025 22:46 Відповісти
цирк на дроті
показати весь коментар
16.06.2025 23:14 Відповісти
А шо, так можно было?
показати весь коментар
16.06.2025 23:15 Відповісти
Ну навіщо писати таке посміховисько? Тобто танкер сппеціально вночі проскочив Єстонські терводи. Бо всі ж знають, що всі відповідні служби контролю з боку Єстоніі вночі не працуюють..... Бо там чисто тупо всі на ніч вимикають світло і лягають спати....
показати весь коментар
17.06.2025 00:12 Відповісти
От жеж, курва, які кацапи беспардонні. Спеціально під ранок, коли всі міцно сплять, пройшли. Естонські хлопці заморені чергуванням полягали спати закривши кордон на замок. А ці нелюди не дочекались ранку, поки люди виспляться. Пішли напролом.
показати весь коментар
17.06.2025 00:16 Відповісти
естонці вночі відпочивають і працювати починають о 9.00
показати весь коментар
17.06.2025 06:16 Відповісти
Гарячі естонські парні не встигли прокинутися.
показати весь коментар
17.06.2025 06:36 Відповісти
Як в тому анекдоті : далєко лі да Талліна ? ......уже далллєко !
показати весь коментар
17.06.2025 06:52 Відповісти
Гарячі єстонські прикордонники вночі сплять у теплих ліжках...
показати весь коментар
17.06.2025 07:07 Відповісти
Охорона в 4:00 вся дуже міцно спить по домовленості хіба що.
показати весь коментар
17.06.2025 07:13 Відповісти
Виходячи з усього розвідка в Естонії рази краща за водних прикордонників або ж вони вже стали дуже європейцями, що працюють виключно з 9 до 18 і з 13 до 14 іх теж не турбувати зовсвм.
показати весь коментар
17.06.2025 07:34 Відповісти
Московити мають санкції десь. Невже європейцям подобається бути "пошитими в дурні"???
показати весь коментар
17.06.2025 09:21 Відповісти
 
 