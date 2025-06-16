Підсанкційний нафтовий танкер РФ пройшов води Естонії вночі, щоб уникнути перевірки, - ЗМІ
Підсанкційний нафтовий танкер РФ Marathon спробував непомітно пройти виключну економічну зону Естонії в нічний час, щоб уникнути перевірки.
Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на дані морського моніторингу, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з маршрутом, танкер Marathon навмисно зупинився перед входом у естонські води та чекав майже 28 годин. Перетин кордону виключної економічної зони Естонії відбувся перед світанком - близько 4:00 ранку 13 червня.
Естонську економічну зону Marathon пройшов без зупинок, а під час транзиту не було посадки чи присутності естонських супроводжуючих.
Вибір часу свідчить, що, ймовірно, екіпаж намагався мінімізувати ризик зупинки з боку естонської влади. У денний час естонські служби мали б більше шансів здійснити абордаж або візуальне спостереження з повітря.
Як зазначає видання, формально влада Естонії мала право затримати танкер. Хоча він передавав AIS-сигнали як судно під камерунським прапором, насправді його реєстрація в Джибуті анульована через санкції, і на момент проходження він вважався судном без прапора. Це дає підстави для зупинки відповідно до міжнародного морського права.
15 червня Marathon зайшов у російський порт Приморськ, де, за даними Starboard, судно набрало вантаж. Уже наступного дня танкер вирушив у напрямку єгипетського Порт-Саїда.
Танкер перебуває у санкційних списках Великої Британії, ЄС та Канади.
