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Новини Біля берегів Лівії вибухнув танкер
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Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів, - ЗМІ

Поблизу Лівії вибухнув танкер

Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, що перевозив 1 мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів. 

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зараз танкер Vilamoura буксирують до Греції, де після прибуття оцінять завдані збитки.

За словами речника компанії TMS Tankers, через вибух до танкера почала надходити вода, через що затопило машинне відділення. Що саме спричинило вибух — поки невідомо, додали в компанії.

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Агентство нагадало, що останніми місяцями серія загадкових вибухів сталася на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів.

За даними Bloomberg, Vilamoura у квітні заходила до російського порту Усть-Луга, де завантажила казахстанську нафту, а не російську.

У травні судно також було у терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму біля порту Новоросійськ, який переважно експортує нафту з Казахстану.

За даними консалтингової компанії з морських ризиків Vanguard Tech, з початку року ще на чотирьох суднах сталися вибухи. Усі вони нещодавно заходили до російських портів.

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Автор: 

вибух (4537) Лівія (118) нафта (5640) танкер (359)


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Топ коментарі
+8
Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів

Дуже мило з боку танкера!
Хароший вчинок!
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30.06.2025 17:05 Відповісти
+7
А грекам він нах - як продати Петріот - хер вломаєш а як спасати танкер тут вони попереду всієї планети
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30.06.2025 17:01 Відповісти
+7
Ой, яка прикрість! Зараз три баяни порву!
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30.06.2025 17:04 Відповісти
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А грекам він нах - як продати Петріот - хер вломаєш а як спасати танкер тут вони попереду всієї планети
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30.06.2025 17:01 Відповісти
совпадєніє
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30.06.2025 17:01 Відповісти
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30.06.2025 17:02 Відповісти
Та не ми. Кацаби мінують танкери, які перевозять не кацабську нафту. Конкуренція ).
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30.06.2025 17:14 Відповісти
А ведь Минздрав предупреждал.
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30.06.2025 17:03 Відповісти
Ой, яка прикрість! Зараз три баяни порву!
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30.06.2025 17:04 Відповісти
Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів

Дуже мило з боку танкера!
Хароший вчинок!
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30.06.2025 17:05 Відповісти
Залишилось 599
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30.06.2025 17:06 Відповісти
Якийсь дивний танкер,червоно-чорний окрас, ще й синьо-жовтим на лобі намальовано,нєбось бандеравскій карабль.
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30.06.2025 17:08 Відповісти
отаке воно працювати на кацапів, танкери самі вибухають
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30.06.2025 17:11 Відповісти
Я одне скажу продовження толерування московита і їх ватажка ***** це у підсумку засрані всі моря і океани їх лайном тож причина - наслідок
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30.06.2025 17:11 Відповісти
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30.06.2025 17:12 Відповісти
Давно пора було звернути увагу на тіньовий флот. Це також законна військова ціль
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30.06.2025 17:15 Відповісти
Дуже схоже, що лапті мінують танкери з казахською нафтою. По-перше: тиснуть на конкурента, по-друге: намагаються дестабілізувати ринок, щоб впарити свою жижу. Ну і ціна...Там де лапоть-там біда!
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30.06.2025 17:15 Відповісти
цього б ніколи не сталось якби я був президентом
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30.06.2025 17:18 Відповісти
 
 