Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів, - ЗМІ

Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, що перевозив 1 мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зараз танкер Vilamoura буксирують до Греції, де після прибуття оцінять завдані збитки.

За словами речника компанії TMS Tankers, через вибух до танкера почала надходити вода, через що затопило машинне відділення. Що саме спричинило вибух — поки невідомо, додали в компанії.

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Агентство нагадало, що останніми місяцями серія загадкових вибухів сталася на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів.

За даними Bloomberg, Vilamoura у квітні заходила до російського порту Усть-Луга, де завантажила казахстанську нафту, а не російську.

У травні судно також було у терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму біля порту Новоросійськ, який переважно експортує нафту з Казахстану.

За даними консалтингової компанії з морських ризиків Vanguard Tech, з початку року ще на чотирьох суднах сталися вибухи. Усі вони нещодавно заходили до російських портів.

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