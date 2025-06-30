ЕС и Украина достигли соглашения об обновлении соглашения о свободной торговле, - еврокомиссар Шефчович

Еврокомиссия и Украина завершили переговоры относительно принципов пересмотра положений о либерализации торговли в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ).

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Обновленное соглашение вступит в силу после завершения действия автономных торговых мер ЕС, которые отменяли пошлины для украинских товаров и будут действовать до 5 июня 2025 года.

"Мы рады сообщить, что Комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности о пересмотре нашего двустороннего углубленного и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле после завершения процесса консультаций в соответствии со статьей 29. Это соглашение открывает новую главу в торговых отношениях между Украиной и ЕС", - заявил Шефчович.

По его словам, обновленное соглашение предусматривает долгосрочную и взаимовыгодную основу для сотрудничества, которая принесет выгоду экспортерам, бизнесу и аграриям с обеих сторон и будет способствовать евроинтеграции Украины.

Среди прочего, Украина взяла обязательство до 2028 года постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к требованиям ЕС.

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