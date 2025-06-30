ЄС та Україна досягли згоди щодо оновлення угоди про вільну торгівлю, - єврокомісар Шефчович

Єврокомісія та Україна завершили переговори щодо принципів перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Про це повідомив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Оновлена угода стане чинною після завершення дії автономних торговельних заходів ЄС, які скасовували мита для українських товарів і діятимуть до 5 червня 2025 року.

"Ми раді повідомити, що Комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю після завершення процесу консультацій відповідно до статті 29. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС", - заявив Шефчович.

За його словами, оновлена угода передбачає довгострокову та взаємовигідну основу для співпраці, яка принесе вигоду експортерам, бізнесу та аграріям з обох сторін і сприятиме євроінтеграції України.

Серед іншого, Україна взяла зобов’язання до 2028 року поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до вимог ЄС.

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