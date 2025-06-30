Иран вызвал поверенного по делам Украины из-за заявлений украинских чиновников
Иран вызвал поверенного в делах Украины из-за заявлений официальных лиц.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство ISNA.
При этом о каких именно заявлениях идет речь, не указано.
В сообщении говорится, что "украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что порождает международную ответственность правительства Украины".
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+23 tolik ber
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+21 Wild MadDog
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+18 Oxa Ogel
показать весь комментарий30.06.2025 18:28 Ответить Ссылка
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Ау, Іран - слідом за рашистськім кораблем!
І пнх зелений режим!! Навіщо з чалмами дип.стосунки ???
Читай уважно новини або вчи українську мову.
І то вже не кажучи про збитий цивільний літак над територією Ірана після його злету з цивільного аеропорту цієї країни... Як там на рахунок міжнародних правил, уставів, договорів? То все згідно Уставу ООН?
Перепрошую, а в нас з тими іранцями до цих пір є якісь дипломатичні відносини? Мало того, ми ще маємо щось там пояснювати їм, що не так сказали на їх рахунок?! А ще може вибачитись перед ними треба?
Ну ніхрена чомусь я тут не розумію...
може щє раз Ізраїль викликати?
ну для закріплення матеріалу...
Підари іранські...
І це лише в дипломатичній площині. Не кажучи вже про МАУ і Шахеди.