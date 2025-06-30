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Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
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Иран вызвал поверенного по делам Украины из-за заявлений украинских чиновников

іран

Иран вызвал поверенного в делах Украины из-за заявлений официальных лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство ISNA.

При этом о каких именно заявлениях идет речь, не указано.

В сообщении говорится, что "украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что порождает международную ответственность правительства Украины".

Читайте: Я ничего не предлагаю Ирану, я даже не разговариваю с ними. Мы полностью уничтожили их ядерные объекты, - Трамп

Автор: 

дипломатия (1466) Иран (2052) МИД (7033)


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Топ комментарии
+23
Женіть в шию тих іранців разом з їх шахедами.
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30.06.2025 18:27 Ответить
+21
гарна нагода буде у іранського мзс розповісти нашому повіреному скільки та яких шахедів надав іран та збираєтеся надати кацапським підарам для вбивств Українців та знищення України
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30.06.2025 18:30 Ответить
+18
Це їх кацапи навчили...
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30.06.2025 18:28 Ответить
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Женіть в шию тих іранців разом з їх шахедами.
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30.06.2025 18:27 Ответить
Це їх кацапи навчили...
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30.06.2025 18:28 Ответить
Зара ганчіркоголові нашим фоста накрутять!
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30.06.2025 18:28 Ответить
нехай їде, дуже багато питань можна задати зустрічних
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30.06.2025 18:28 Ответить
гарна нагода буде у іранського мзс розповісти нашому повіреному скільки та яких шахедів надав іран та збираєтеся надати кацапським підарам для вбивств Українців та знищення України
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30.06.2025 18:30 Ответить
І навіщо вони збили наш літак у 2020-му.
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30.06.2025 18:32 Ответить
а також де відшкодування за загиблих та збитий цивільний борт
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30.06.2025 18:33 Ответить
нахабство 80 левела
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30.06.2025 18:30 Ответить
... висратися у сусіда під дверима і образитися на того, хто скаже що смердить.
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30.06.2025 18:31 Ответить
ЗЄшобло ще має якісь дипвідносини з полотенцями? А, ну це ж новиє ліца і 5-6 менеджерів.
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30.06.2025 18:32 Ответить
Іран?
Ау, Іран - слідом за рашистськім кораблем!
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30.06.2025 18:33 Ответить
Пнх.
І пнх зелений режим!! Навіщо з чалмами дип.стосунки ???
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30.06.2025 18:33 Ответить
літак збитий їм подарували і воно ще ротяку відкривє після тисячі шахедів
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30.06.2025 18:33 Ответить
Чого-чого??? На коліна, тварюки, і вибачайтесь за збитий літак і шлюхєди. А потім нафту танкерами до Одеси 10 років возити безкоштовно. І грошову компенсацію КОЖНОМУ українцю за зруйноване житло та інфраструктуру.
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30.06.2025 18:33 Ответить
Дивно, що в нас цей персонаж досі знаходився. Перед тим як він поїде, нагодуйте його уламками шахедів.
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30.06.2025 18:36 Ответить
Ти про що? Тимчасовий повірений у справах України у Тегерані Євген Кравченко. Прізвище нічого не підказує?
Читай уважно новини або вчи українську мову.
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30.06.2025 19:42 Ответить
Де-факто, Іран нас стороні країни-агресора, яка веде проти України загарбницьку війну. Шахеди, балістика, озброєння...
І то вже не кажучи про збитий цивільний літак над територією Ірана після його злету з цивільного аеропорту цієї країни... Як там на рахунок міжнародних правил, уставів, договорів? То все згідно Уставу ООН?
Перепрошую, а в нас з тими іранцями до цих пір є якісь дипломатичні відносини? Мало того, ми ще маємо щось там пояснювати їм, що не так сказали на їх рахунок?! А ще може вибачитись перед ними треба?
Ну ніхрена чомусь я тут не розумію...
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30.06.2025 18:40 Ответить
От ПОВЕРЕНОГО ПО ДЕЛАМ можно даже трубку не брать, если там остался секретарь и никого больше, то он и есть представитель, де факто иран давно послан *****
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30.06.2025 18:45 Ответить
Ты чё-то путаешь. Звонили хиджабники ПОВЕРЕННОМУ ПО ДЕЛАМ Украины Евгению Кравченко. Чувствуешь разницу?
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30.06.2025 19:44 Ответить
Бібі, **@ш їх бл@ть!
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30.06.2025 18:47 Ответить
І це ті, хто літак МАУ зам'яв.
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30.06.2025 18:47 Ответить
Де відповідь за рейс 752?
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30.06.2025 18:49 Ответить
ну не знаю, мабуть до довбнів не дійшло.
може щє раз Ізраїль викликати?
ну для закріплення матеріалу...
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30.06.2025 18:54 Ответить
Напоминаю, что после всей ***** в Киеве пряма возле зеленой ОПы! На круглоуниверситетской, 12! До сих пор работает посольство Ирана! И это после всей ***** и горя, которое эти уе..ки принесли в нашу страну.
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30.06.2025 19:02 Ответить
Слава силам оборони Ізраїлю!
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30.06.2025 19:17 Ответить
А шахєди підтвердили?
Підари іранські...
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30.06.2025 19:29 Ответить
Це ті підори, які або утримувались по резолюціям щодо України (по суті, там без юридичної еквілібристики - злочинця називають злочинцем відповідно до Статуту, Конвенцій і Міжнародного Права), або підори голосували проти щодо резолюції, наприклад, порушення прав цивільних рашистською мразотою на окупованих територіях. А тепер цим підорам підгоріло, в прямому сенсі, отримали пижди - і згадали про «Статут і Конвенції», і від нахабного відчаю вимагають від України(!) засудити «Ізраїльську воєнщину». Мабуть, «07 жовтня» відбувалось відповідно до «Міжнародного права».
І це лише в дипломатичній площині. Не кажучи вже про МАУ і Шахеди.
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30.06.2025 19:31 Ответить
А аятола хіба не порушив міжнародні закони захисту дітей, коли з ними спить? Збочинець
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30.06.2025 19:33 Ответить
Я сподіваюсь, що наші дипломати на звинувачення ірану сказали, що їм настільки по#уй, що аж невдобно
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30.06.2025 19:43 Ответить
Це ті під@ри полотенцеголові які ******** вже четвертий рік Українські міста шахедами?
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30.06.2025 19:55 Ответить
Ї..ть перси ох.ї.и! Вибачте, але інших слів не знаходжу.
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30.06.2025 20:02 Ответить
мало цих бородатих гавноєдів Ізраїль мочить...
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30.06.2025 20:03 Ответить
 
 