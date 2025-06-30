Иран вызвал поверенного по делам Украины из-за заявлений украинских чиновников

Иран вызвал поверенного в делах Украины из-за заявлений официальных лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство ISNA.

При этом о каких именно заявлениях идет речь, не указано.

В сообщении говорится, что "украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что порождает международную ответственность правительства Украины".

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