Іран викликав повіреного у справах України через заяви українських посадовців
Іран викликав повіреного в справах України через заяви офіційних осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство ISNA.
Водночас про які саме заяви йдеться не вказано.
В повідомленні йдеться, що "українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України".
Топ коментарі
+16 tolik ber
показати весь коментар30.06.2025 18:27 Відповісти Посилання
+16 Wild MadDog
показати весь коментар30.06.2025 18:30 Відповісти Посилання
+13 Oxa Ogel
показати весь коментар30.06.2025 18:28 Відповісти Посилання
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Ау, Іран - слідом за рашистськім кораблем!
І пнх зелений режим!! Навіщо з чалмами дип.стосунки ???
І то вже не кажучи про збитий цивільний літак над територією Ірана після його злету з цивільного аеропорту цієї країни... Як там на рахунок міжнародних правил, уставів, договорів? То все згідно Уставу ООН?
Перепрошую, а в нас з тими іранцями до цих пір є якісь дипломатичні відносини? Мало того, ми ще маємо щось там пояснювати їм, що не так сказали на їх рахунок?! А ще може вибачитись перед ними треба?
Ну ніхрена чомусь я тут не розумію...
може щє раз Ізраїль викликати?
ну для закріплення матеріалу...