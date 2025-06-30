Іран викликав повіреного у справах України через заяви українських посадовців

Іран викликав повіреного в справах України через заяви офіційних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство ISNA.

Водночас про які саме заяви йдеться не вказано.

В повідомленні йдеться, що "українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України".

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