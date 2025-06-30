УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10591 відвідувач онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
2 998 23

Іран викликав повіреного у справах України через заяви українських посадовців

іран

Іран викликав повіреного в справах України через заяви офіційних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство ISNA.

Водночас про які саме заяви йдеться не вказано. 

В повідомленні йдеться, що "українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України".

Читайте: Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об’єкти, - Трамп

Автор: 

дипломатія (714) Іран (2303) МЗС (4203)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Женіть в шию тих іранців разом з їх шахедами.
показати весь коментар
30.06.2025 18:27 Відповісти
+16
гарна нагода буде у іранського мзс розповісти нашому повіреному скільки та яких шахедів надав іран та збираєтеся надати кацапським підарам для вбивств Українців та знищення України
показати весь коментар
30.06.2025 18:30 Відповісти
+13
Це їх кацапи навчили...
показати весь коментар
30.06.2025 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Женіть в шию тих іранців разом з їх шахедами.
показати весь коментар
30.06.2025 18:27 Відповісти
Це їх кацапи навчили...
показати весь коментар
30.06.2025 18:28 Відповісти
Зара ганчіркоголові нашим фоста накрутять!
показати весь коментар
30.06.2025 18:28 Відповісти
нехай їде, дуже багато питань можна задати зустрічних
показати весь коментар
30.06.2025 18:28 Відповісти
гарна нагода буде у іранського мзс розповісти нашому повіреному скільки та яких шахедів надав іран та збираєтеся надати кацапським підарам для вбивств Українців та знищення України
показати весь коментар
30.06.2025 18:30 Відповісти
І навіщо вони збили наш літак у 2020-му.
показати весь коментар
30.06.2025 18:32 Відповісти
а також де відшкодування за загиблих та збитий цивільний борт
показати весь коментар
30.06.2025 18:33 Відповісти
нахабство 80 левела
показати весь коментар
30.06.2025 18:30 Відповісти
... висратися у сусіда під дверима і образитися на того, хто скаже що смердить.
показати весь коментар
30.06.2025 18:31 Відповісти
ЗЄшобло ще має якісь дипвідносини з полотенцями? А, ну це ж новиє ліца і 5-6 менеджерів.
показати весь коментар
30.06.2025 18:32 Відповісти
Іран?
Ау, Іран - слідом за рашистськім кораблем!
показати весь коментар
30.06.2025 18:33 Відповісти
Пнх.
І пнх зелений режим!! Навіщо з чалмами дип.стосунки ???
показати весь коментар
30.06.2025 18:33 Відповісти
літак збитий їм подарували і воно ще ротяку відкривє після тисячі шахедів
показати весь коментар
30.06.2025 18:33 Відповісти
Чого-чого??? На коліна, тварюки, і вибачайтесь за збитий літак і шлюхєди. А потім нафту танкерами до Одеси 10 років возити безкоштовно. І грошову компенсацію КОЖНОМУ українцю за зруйноване житло та інфраструктуру.
показати весь коментар
30.06.2025 18:33 Відповісти
Дивно, що в нас цей персонаж досі знаходився. Перед тим як він поїде, нагодуйте його уламками шахедів.
показати весь коментар
30.06.2025 18:36 Відповісти
Де-факто, Іран нас стороні країни-агресора, яка веде проти України загарбницьку війну. Шахеди, балістика, озброєння...
І то вже не кажучи про збитий цивільний літак над територією Ірана після його злету з цивільного аеропорту цієї країни... Як там на рахунок міжнародних правил, уставів, договорів? То все згідно Уставу ООН?
Перепрошую, а в нас з тими іранцями до цих пір є якісь дипломатичні відносини? Мало того, ми ще маємо щось там пояснювати їм, що не так сказали на їх рахунок?! А ще може вибачитись перед ними треба?
Ну ніхрена чомусь я тут не розумію...
показати весь коментар
30.06.2025 18:40 Відповісти
От ПОВЕРЕНОГО ПО ДЕЛАМ можно даже трубку не брать, если там остался секретарь и никого больше, то он и есть представитель, де факто иран давно послан *****
показати весь коментар
30.06.2025 18:45 Відповісти
Бібі, **@ш їх бл@ть!
показати весь коментар
30.06.2025 18:47 Відповісти
І це ті, хто літак МАУ зам'яв.
показати весь коментар
30.06.2025 18:47 Відповісти
Де відповідь за рейс 752?
показати весь коментар
30.06.2025 18:49 Відповісти
ну не знаю, мабуть до довбнів не дійшло.
може щє раз Ізраїль викликати?
ну для закріплення матеріалу...
показати весь коментар
30.06.2025 18:54 Відповісти
Напоминаю, что после всей ***** в Киеве пряма возле зеленой ОПы! На круглоуниверситетской, 12! До сих пор работает посольство Ирана! И это после всей ***** и горя, которое эти уе..ки принесли в нашу страну.
показати весь коментар
30.06.2025 19:02 Відповісти
Слава силам оборони Ізраїлю!
показати весь коментар
30.06.2025 19:17 Відповісти
 
 